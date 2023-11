Arnsberg (ots) - Das Familienunternehmen GRAEF, Spezialist für Schneidetechnik und weitere Premium-Haushaltsgeräte, geht immer wieder neue Wege. Nun startet das Unternehmen aus Arnsberg zur Bekanntmachung seiner Genusswelten einen innovativen Kunstwettbewerb - den GRAEF Artificial Intelligence|Art Contest (AI|AC). Gesucht werden Kunstwerke, die mit künstlicher Intelligenz erzeugt werden und dabei eine einheitliche visuelle Klammer um die drei von GRAEF fokussierten Genusswelten Schneiden, Kaffee und Backen herum ergeben sollen. Das Unternehmen ruft dabei über all seine Kanäle Nutzer*innen national und international dazu auf, spezielle Foto-, Grafik- oder Animationswelten zu kreieren. Der Wettbewerb startet am 30. Oktober 2023 und läuft bis zum 15. Dezember 2023. Es gibt nur wenige Vorgaben, die berücksichtigt werden müssen, ansonsten sind der digitalen Fantasie keine Grenzen gesetzt. Die von der Jury ersten drei gekürten Plätze umfassen jeweils Geldpreise und GRAEF Küchengeräteausstattungen. Ausgewählte Kunstwerke sollen dann künftig in der Kommunikation der Produktwelten eingesetzt werden. Hermann Graef, Geschäftsführer der Gebr. GRAEF GmbH & Co. KG, freut sich bereits auf die Einreichungen: "Für uns als Mittelständler ist es extrem wichtig, immer am Puls der Zeit zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen. Von unserem AI-Kunstwettbewerb erwarten wir uns deshalb neue Impulse für unser Verständnis der Konsumentenvorlieben und natürlich auch spektakuläre Bildwelten, die wir auf klassischem Wege vielleicht nicht gefunden hätten."

GRAEF aus dem sauerländischen Arnsberg ist ein klassisches Familienunternehmen mit über 100-jähriger Tradition, das aktuell von der dritten und vierten Generation gemeinsam geführt wird. Christian Strebl: "Nur Firmen, die sich immer wieder anpassen oder auch mal neu erfinden, können so lange erfolgreich bestehen. Gerade befinden wir uns deshalb auch wieder in einem Transformationsprozess, um unsere Produktpalette, Kommunikationstools und Absatzkanäle weiter zu optimieren. Dafür fassen wir die Produkte in verschiedenen Genusswelten zusammen. Und diese werden dann jeweils mit einer eigenen visuellen Identität versehen, die wir mit dem AI-Art-Contest finden wollen.

Attraktive Preise zu gewinnen

Auf die Teilnehmer*innen warten hohe Preisgelder: Der erste Platz kann sich auf ein Preisgeld von 5.000 Euro und eine GRAEF Küchenausstattung im Wert von 2.000 Euro freuen. Der oder die Zweitplatzierte erhält 2.000 Euro und eine GRAEF Küchenausstattung im Wert von 1.000 Euro und auf dem dritten Platz warten 1.000 Euro Preisgeld und eine GRAEF Küchenausstattung im Wert von 500 Euro auf die Künstler*innen. Eingesetzt werden können alle gängigen AI-Tools und -Programme, es müssen lediglich gewisse GRAEF Elemente verwendet werden und das Kunstwerk soll sinnbildlich für die jeweilige Genusswelt stehen und das Unternehmen GRAEF repräsentieren.

Die Teilnahmebedingungen und alle weiteren Details finden sich unter https://www.graef.de/de/ai-contest-2024/. Der Wettbewerb läuft vom 30. Oktober bis zum 15. Dezember 2023. Weitere Informationen zur Jury und zur Preisverleihung werden in den nächsten Wochen bekannt gegeben. "Das gesamte GRAEF Team wartet hochgespannt auf die künstlerische Auseinandersetzung mit unserer Markenidentität", zeigt sich Franziska Graef, Leitung Marketing und Mitglied der Geschäftsleitung von GRAEF, begeistert.

Weitere Informationen zur Gebr. GRAEF GmbH & Co. KG sind unter www.graef.de sowie auf den Social-Media-Kanälen des Unternehmens abrufbar.

