Hamburg (ots) - Selbstgebastelt, Schmuck oder Erotik - Adventskalender versüßen uns als alljährliches Ritual die Vorweihnachtszeit. Dabei bestehen die traditionell 24 Türchen schon lange nicht mehr nur aus Schokolade. Adventskalender sind vielfältiger geworden und sollen uns täglich überraschen. Wie steht es um die beliebte Tradition? Wer besitzt bereits einen Adventskalender und wer möchte noch einen? Lassen wir uns beschenken oder beschenken wir uns lieber selbst? Die globale Marktforschungsplattform Appinio hat 1.000 Deutsche in einer repräsentativen Umfrage (quotiert nach Alter und Geschlecht) zu ihren Vorlieben befragt und wirft in dem Adventskalender-Report (https://www.appinio.com/hubfs/Reports/Hype%20Train_Carrusel_Appiniometre/DE/2023/DE_HypeTrain_11_2023/DE_Hype-train_%2311_2023.pdf) gemeinsam mit Inga Bohn, Head of Brand and Customer Centricity von Amorelie, einen Blick auf aktuelle Hypes.

- Mehr als der Hälfte der Deutschen ist es (sehr) wichtig, einen Adventskalender zu besitzen - Auf Platz 1: Klassische Adventskalender mit Süßigkeiten, besonders beliebt bei Männern: Erotik - Ungeduldig: Zwei Drittel der Adventskalender-Besitzenden haben schon einmal ein Türchen vorzeitig geöffnet, davon sogar mehr als jeder Zweite alle auf einmal

Die Deutschen und ihre Adventskalender

Für die meisten Menschen in Deutschland ist der Adventskalender seit der Kindheit eine bestehende Tradition. Nur 5 Prozent der Deutschen hatten noch nie einen Adventskalender. 82 Prozent der Befragten, die schon einmal einen hatten, haben bereits als Kind regelmäßig Adventskalender geschenkt bekommen, 16 Prozent ab und zu und nur 2 Prozent hatten als Kind nie einen Adventskalender. Auch im Erwachsenenalter ist es für 52 Prozent noch (sehr) wichtig, einen Adventskalender zu besitzen. Mehr als jeder Zweite (56 Prozent) besitzt für dieses Jahr bereits einen Adventskalender - und wer noch keinen hat, möchte einen haben (68 Prozent).

Klassische Adventskalender sind immer noch am beliebtesten: Auf dem ersten Platz der Wunschliste stehen Süßigkeiten (59 Prozent), Schokolade (48 Prozent) oder Kosmetik (40 Prozent). Erotik schafft es insgesamt auf den siebten Platz. Dabei sind Erotik-Adventskalender vor allem bei Männern beliebt: Während 29 Prozent der Frauen einen Erotik-Adventskalender haben oder noch möchten, tun dies 40 Prozent der Männer.

Beliebtes Geschenk - für andere und sich selbst

Die Studie zeigt, dass Adventskalender gerne verschenkt werden - von 46 Prozent der Befragten sogar jedes Jahr. Dabei verschenken Frauen etwas häufiger Adventskalender (51 Prozent) als Männer (40 Prozent). Insgesamt werden zumeist zwischen 21,00 Euro und 50,00 Euro für den Kalender ausgegeben. Auch als Geschenk sind die Klassiker am beliebtesten: Süßigkeiten oder Schokolade stehen hier an oberster Stelle. Mehr als ein Drittel (35 Prozent) von denen, die einen Adventskalender verschenken, basteln ihn selbst. Damit schafft es der DIY-Adventskalender zusammen mit Kosmetika auf Platz 3.

Der Großteil der 16- bis 65-Jährigen beschenkt sich mit dem Adventskalender jedoch selbst. So geben 40 Prozent derjenigen, die bereits einen Adventskalender besitzen, an, diesen sich selbst gekauft zu haben (vs. 16 Prozent geschenkt bekommen). 44 Prozent derjenigen, die noch keinen besitzen, möchten sich dieses Jahr selbst noch einen kaufen (vs. 24 Prozent geschenkt bekommen).

Wer hält sich an die traditionellen Spielregeln?

Kaum jemand - denn jeder Dritte (68 Prozent), der bereits einen Adventskalender in seinem Leben besessen hat, gibt an, schon einmal ein Türchen des Adventskalenders an einem anderen Tag als vorgesehen geöffnet zu haben. Und damit nicht genug: 58 Prozent davon haben schon mal alle Türen des Adventskalender auf einmal geöffnet.

-

Gutschein Adventskalender, Adventskalender als Testpaket oder Adventskalender für Zwei: Die Studie von Appinio wirft gemeinsam mit Inga Bohn, Head of Brand and Customer Centricity von Amorelie, einen Blick auf aktuelle Adventskalender-Hypes.

Hier geht es zum vollständigen Hype Train Report (https://www.appinio.com/hubfs/Reports/Hype%20Train_Carrusel_Appiniometre/DE/2023/DE_HypeTrain_11_2023/DE_Hype-train_%2311_2023.pdf).

Zu den Studienergebnissen im Appinio Dashboard geht es hier (https://research.appinio.com/#/de/survey/public/XklbJDZ3M).

-

Über Appinio

Appinio ist eine globale Marktforschungsplattform, die für innovative und unkomplizierte Marktforschung steht. Die Plattform ermöglicht es Unternehmen, schnell und effizient spezifische Zielgruppen zu befragen und repräsentative Ergebnisse in Echtzeit zu erhalten. Dabei liefert Appinio täglich Millionen Meinungen aus 90+ Märkten für über 2.000 Auftraggebende, darunter Unternehmen aus den Bereichen Konsumgüter, Mobilität, Technologie sowie alle führenden Agenturen und Unternehmensberatungen. Das Unternehmen wurde 2014 von Jonathan Kurfess (Chairman), Max Honig (CEO) und Kai Granaß (CTO) gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hamburg. Weitere Informationen unter: appinio.com/de

Pressekontakt:

Appinio GmbH Anja Nitschke PR & Communications Manager anja.nitschke@appinio.com 040 80811681

Original-Content von: appinio GmbH, übermittelt durch news aktuell

Presseportal-Newsroom: news aktuell GmbH