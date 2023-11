Leipzig (ots) - Während die einen bereit sind, für die Erfüllung ihrer Wohnträume tiefer in die Tasche zu greifen, suchen andere gezielt nach dem finanziellen Mehrwert. Sven Schwarzat und Kevin Rader von der RS WohnWerte GmbH aus Leipzig kennen sich in der Immobilienbranche aus und verraten in folgendem Artikel, worauf man bei der Suche nach einer passenden Immobilie achten sollte.

Der Immobilienerwerb ist eine bedeutsame Entscheidung, die sowohl für Eigennutzer als auch für Kapitalanleger mit unterschiedlichen Erwartungen und Zielen einhergeht. Doch wie findet man das perfekte Objekt, das sowohl den persönlichen Ansprüchen gerecht wird, als auch als kluge Kapitalanlage dient? Der Kauf eines Hauses oder einer Wohnung bedeutet für die einen das Errichten eines behaglichen Heims, für die anderen eine strategische Investition mit Blick auf Rendite und Wertzuwachs. "Die Entscheidung für eine Immobilie ist in beiden Fällen immer auch ein Stück weit eine Entscheidung für die Zukunft", erklären Kevin Rader und Sven Schwarzat von der RS WohnWerte GmbH. Die Experten haben sich darauf spezialisiert, in den Städten Leipzig und Magdeburg Bestandsimmobilien nicht nur zu erwerben und zu sanieren, sondern diesen auch neuen Glanz zu verleihen und sie als qualitativen Wohnraum zu etablieren. Worauf Anleger und Eigennutzer beim Immobilienkauf achten sollten, verraten sie Ihnen im Folgenden.

Differenzierung des Kaufzwecks: Eigennutz vs. Kapitalanlage

Beim Erwerb einer Immobilie ist eine grundlegende Unterscheidung des Kaufzwecks essenziell: Dient das Objekt dem Eigengebrauch oder der Kapitalanlage? Während Eigennutzer häufig die Lebensqualität priorisieren und bereit sind, in ein höherpreisiges Segment zu investieren, fokussieren sich Kapitalanleger hingegen auf die Wertsteigerung oder die Erzielung von Renditen - wobei Investoren tendenziell die kostengünstigeren Optionen bevorzugen. Diese Differenzierung beeinflusst maßgeblich die Kriterien für die Objektauswahl.

Kriterien für Eigennutzer: Zustand der Immobilie, Finanzplanung und persönliche Lebensumstände

Für Menschen, die eine Immobilie zur Eigennutzung suchen, ist vor allem die technische Beschaffenheit von zentraler Bedeutung. Ein Hauskauf ist schließlich mehr als nur eine Unterschrift unter einem Kaufvertrag - es ist ein Versprechen für die Zukunft. So könnte eine Familie in ein charmantes Altbauhaus verliebt sein, jedoch verbergen sich hinter der Fassade möglicherweise kostspielige Mängel. Ohne eine umfassende Prüfung der Bausubstanz, etwa des Dachs oder der Heizungsanlage, könnte aus dem Traumhaus schnell ein Fass ohne Boden werden. Durch die Einsicht in wichtige Unterlagen wie die Protokolle der letzten Eigentümerversammlung oder durch die Beauftragung eines Fachmanns kann sich das vermeiden lassen.

Neben der technischen Prüfung ist auch die Finanzplanung essenziell. Schließlich klettern die Zinssätze weiter in die Höhe - die Finanzierung einer Immobilie sollte also sorgfältig durchdacht sein. Ein Beispiel: Eine Familie mit einem monatlichen Budget von 2.000 Euro für Wohnkosten wird bei den derzeitigen Kreditbedingungen auf dem Immobilienmarkt ihre Suche anpassen müssen - weg von der großzügigen Stadtvilla hin zu einem bescheideneren Reihenhaus. Die Gespräche mit der Bank dienen also dazu, Illusionen zu vermeiden und eine klare Vorstellung von den finanziellen Möglichkeiten zu schaffen.

Schließlich müssen auch die persönlichen Lebensumstände in Betracht gezogen werden, um eine Auswahl zu treffen. Ein Paar mittleren Alters, das eine Wohnung im fünften Stock eines charmanten Altbaus ohne Aufzug bewundert, sollte beispielsweise überlegen, ob diese Wahl in zwanzig Jahren noch genauso reizvoll ist. Oder eine junge Familie, die mit einem Kinderzimmer auskommt, aber von einer großen Familie träumt - ist das jetzige Zuhause erweiterbar oder wird ein Umzug unumgänglich sein? Diese und viele weitere Überlegungen sollten in die Waagschale geworfen werden, bevor man sich für ein neues Heim entscheidet.

Investorentyp: Klassischer Anleger

Investoren, die ihr Geld im übertragenen Sinne "parken" möchten, müssen in erster Linie darauf achten, dass ihr Geld nicht weniger wird. Auch dazu braucht es eine umfassende technische Prüfung der Immobilie, um unliebsame Überraschungen wie Sonderumlagen zu vermeiden und das Potenzial der Immobilie voll auszuschöpfen. Um im zweiten Schritt auch einen Zuwachs des Geldes zu gewährleisten, sollten außerdem Aspekte wie die Lage der Objekte in den Entscheidungsprozess einbezogen werden. Ein Anleger, der ein Objekt in einer zukunftsorientierten Lage wie Leipzig kauft, könnte beispielsweise von einer positiven Bevölkerungsentwicklung und damit einhergehenden Wertsteigerungen profitieren.

Die Kosten-Nutzen-Rechnung ist für Investoren nicht weniger wichtig. Ihre Devise lautet, Immobilien zu bevorzugen, die eine breite Mieterschicht ansprechen und somit Leerstände minimieren und sicherzugehen, sich die Bankrate auch weiterhin leisten zu können. Es geht um die goldene Mitte zwischen Attraktivität und Wirtschaftlichkeit. Die Herausforderung liegt darin, eine Immobilie zu finden, die nicht nur jetzt, sondern auch zukünftig auf einem lebhaften Mietermarkt Bestand hat.

Investorentyp: Professioneller Anleger

Professionelle Anleger bringen darüber hinaus technisches und kaufmännisches Verständnis mit, um auch bei Immobilien mit gewissen Herausforderungen - seien es Sanierungsbedarf oder Vermietungsschwierigkeiten - das Potenzial für eine attraktive Rendite zu erkennen. Sie kaufen zu einem Preis, der Spielraum für die Wertsteigerung durch gezielte Maßnahmen wie Sanierung oder Umnutzung lässt. Ein Beispiel hierfür könnte ein Mehrfamilienhaus sein, das durch geschickte Renovierung und Neupositionierung am Markt zu einer höheren Rendite führt. Sie wissen, dass eine geschickte Handhabung von anfänglichen Herausforderungen wie einem feuchten Keller oder einer notwendigen Sanierung den Grundstein für eine solide Rendite legen kann. Ein guter Kaufpreis, die Lösung von Problemen und eine strategische Vermietungspolitik sind die Bausteine für ein erfolgreiches Immobilieninvestment.

Sie interessieren sich für die langfristige Entwicklung einer Immobilie oder die Anlage in Bestandsimmobilien? Dann melden Sie sich jetzt bei Sven Schwarzat und Kevin Rader (https://rs-wohnwerte.de/) von der RS WohnWerte GmbH aus Leipzig und vereinbaren Sie einen Termin!

Pressekontakt:

RS Wohnwerte GmbH Vertreten durch: Sven Schwarzat E-Mail: info@rs-wohnwerte.de Webseite: https://rs-wohnwerte.de/

Pressekontakt: Ruben Schäfer E-Mail: redaktion@dcfverlag.de

Original-Content von: RS Wohnwerte GmbH, übermittelt durch news aktuell

Presseportal-Newsroom: news aktuell GmbH