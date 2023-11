Unterföhring (ots) - Unterföhring, 15. November 2023 - Auch die Herbst-Muffel können es jetzt nicht mehr leugnen. Die kalten Temperaturen ziehen ins Land. Zeit, um endlich die geliebte Kuscheldecke aus dem Schrank zu holen, Tee bereit zu stellen und die Film- und Serienzeit beginnen zu lassen. Passend dazu gibt es bei WOW zur diesjährigen Black Week ein unschlagbares Angebot von 60 Prozent auf den Normalpreis: Sechs Monate beste Serien und Filme für 5.98 Euro monatlich inklusive sechs Monate Premium. So können Entertainment-Fans die kalten Abende besonders genießen, denn bei der Premium-Version gibt es zwei Streams gleichzeitig, keine Werbung und alle Inhalte in Full HD-Qualität.

Streamer erleben jetzt eine hochqualitative Content-Vielfalt zu einem besonders attraktiven Preis. Hierzu zählen Highlight-Serien, wie And Just Like That, die Fortsetzung der erfolgreichen HBO-Serie Sex and the City, der Game of Thrones-Ableger House of the Dragon, The Rookie oder auch Unser Hof mit Cheyenne und Nino (22. November 2023), das Spin-Off von Diese Ochsenknechts.

WOW glänzt außerdem mit den neuesten Blockbustern kurz nach Kino und großartigen Dauerbrennern für Groß und Klein. So sind ab übermorgen beispielsweise alle Harry Potter Filme sowie Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind und Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen verfügbar. Andere herausragende Film-Highlights, wie Dungeons and Dragons: Ehre unter Dieben (17. November 2023) und Der Super Mario Bros. Film dürfen auch nicht fehlen. Damit ist ein gemütlicher Abend für die ganze Familie garantiert. Für alle Auto-Fans: am 08. Dezember 2023 geht Fast and Furious ins zehnte Rennen.

WOW ist spielend leicht online buchbar. Das WOW Week Angebot für 5,98 Euro ist nach Ablauf der sechs Monate kündbar oder verlängert sich automatisch um einen Monat zu einem Preis von 14,98 Euro in der Premium-Version. Entscheidet man sich für ein klassisches WOW Filme & Serien Abo kann der Streamer monatlich kündigen. WOW Premium beinhaltet einen Aufpreis von fünf Euro im Monat.

Über WOW

Der Streamingdienst WOW ist jederzeit, unterwegs und ohne lange Vertragsbindung verfügbar. WOW ist auf den meisten Geräten erhältlich, so dass die Inhalte spielend leicht zugänglich sind. Ob preisgekrönte Serien, Blockbuster-Filme, Live-Sport oder ein Extra-Fernsehprogramm für Kinder - WOW bietet für jeden Geschmack das passende Abo. Alle Abo-Varianten, WOW Serien, WOW Filme & Serien und WOW Live-Sport, können Neukunden bequem auch zu WOW Premium upgraden - für ein noch besseres Streaming-Erlebnis. Mit WOW erleben Kunden den besten Live-Sport, darunter alle Spiele der Bundesliga am Samstag, alle Spiele der 2. Bundesliga, des DFB-Pokals und der Premier League, alle Formel-1-Rennen, die Wanda Diamond League, sowie das Beste aus Tennis und Golf. Film- und Serienfans streamen mit WOW eine große Filmvielfalt über alle Genres hinweg, darunter auch Blockbuster kurz nach Kino, Highlight-Serien von HBO sowie preisgekrönte Sky Originals. Für WOW benötigen Kunden lediglich ein internetfähiges Gerät. Ein Receiver ist nicht nötig. Für weitere Informationen besuchen Sie https://www.wowtv.de/

Pressekontakt:

Lisa Rothneiger External Communications Tel. +49 (0) 173 1724381 lisa.rothneiger@sky.de twitter.com/SkyDeutschland

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell

Presseportal-Newsroom: news aktuell GmbH