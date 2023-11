Berlin (ots) - - nebenan.de Stiftung (https://www.nebenan-stiftung.de) startet mit Unterstützung der Deutschen Postcode Lotterie bundesweite Weihnachtsaktion gegen Einsamkeit - 250.000 Euro-Förderfonds für gemeinnützige Organisationen und engagierte Nachbar:innen - Bewerbungszeitraum: 15.11. bis 6.12.2023 unter www.wirweihnachten.de

In keiner anderen Zeit im Jahr ist das Gefühl der Einsamkeit so präsent wie in der Advents- und Weihnachtszeit. Wir wissen: Eine eng verbundene Nachbarschaft kann Einsamkeit effektiv vorbeugen - gerade in der dunklen Jahreszeit. Aus diesem Grund startet die nebenan.de Stiftung (https://www.nebenan-stiftung.de) mit Unterstützung der Deutschen Postcode Lotterie in diesem Jahr eine groß angelegte bundesweite Weihnachtsaktion und widmet sich mit "Wir Weihnachten" insbesondere dem Thema Einsamkeit.

Wir Weihnachten - Gemeinsam gegen Einsamkeit in der Nachbarschaft

Einsamkeit ist eines der großen sozialen Probleme unserer Zeit. Laut Kompetenznetz Einsamkeit fühlt sich ungefähr jede zehnte in Deutschland lebende Person oft oder sehr oft einsam. Dieses Gefühl wird insbesondere in der Winter- und Weihnachtszeit verstärkt und genau hier setzt die Aktion "Wir Weihnachten - Gemeinsam gegen Einsamkeit in der Nachbarschaft" an.

Förderfonds: 250.000 Euro für Engagement gegen Einsamkeit

Für die Aktion "Wir Weihnachten" steht ein mit 250.000 Euro dotierter Förderfonds bereit, mit dem Aktionen und Engagement für mehr Miteinander in der Weihnachtszeit unterstützt werden können. Gemeinnützige Organisationen, engagierte Gruppen oder lose Zusammenschlüsse von engagierten Nachbar:innen können sich zwischen dem 15.11. und 6.12.23 online auf www.wirweihnachten.de bewerben. Gefördert werden große und kleine Weihnachtsaktionen gegen Einsamkeit in ganz Deutschland.

"Mit der Aktion 'Wir Weihnachten' möchten wir nachbarschaftliches Engagement für mehr Miteinander unterstützen. Uns als nebenan.de Stiftung ist dabei besonders wichtig, alle Akteur:innen, von der Einzelperson bis hin zu bundesweit agierenden Organisationen, bei ihrem Einsatz gegen Einsamkeit zu unterstützen. Danke an alle Teilnehmer:innen der Deutschen Postcode Lotterie, die dies möglich machen." - Katharina Roth, Geschäftsführerin der nebenan.de Stiftung.

"Die Deutsche Postcode Lotterie fördert bundesweit große und kleine Nachbarschaftsprojekte. Mit 'Wir Weihnachten' wollen wir die Gemeinschaft und den Zusammenhalt stärken. Von Einsamkeit betroffene Menschen können sich untereinander vernetzen, sich stützen und füreinander da sein." - Friederike Behrends, Vorsitzende der Geschäftsführung der Deutschen Postcode Lotterie.

Die Aktion "Wir Weihnachten - Gemeinsam gegen Einsamkeit" wird auch unterstützt von einem Bündnis starker Netzwerkpartner:innen, wie Silbernetz e.V., Kompetenznetz Einsamkeit, Straßenkinder e.V., Off Road Kids Stiftung und krisenchat.

Großes Weihnachtsessen am 17.12.2023 in Berlin

Ein besonderer Höhepunkt der Aktion ist ein weihnachtlicher Festabend am dritten Adventssonntag in der denkmalgeschützten Alten Turnhalle in Berlin Friedrichshain, bei dem verschiedene Akteure der Berliner Zivilgesellschaft, die sich mit dem Thema Einsamkeit beschäftigen, sowie Bewohner:innen des Kiezes zusammengebracht werden. Die nebenan.de Stiftung möchte so gemeinsam mit der Deutschen Postcode Lotterie zum einen ihren Dank all den Engagierten ausdrücken, die sich täglich für andere Menschen einsetzen und zum anderen ein besonderes Event für diejenigen Nachbar:innen schaffen, die sich besonders einsam fühlen.

Über die nebenan.de Stiftung

Die nebenan.de Stiftung (https://www.nebenan-stiftung.de) ist die gemeinnützige Tochterorganisation des Berliner Sozialunternehmens Good Hood GmbH, das die Nachbarschaftsplattform nebenan.de betreibt. Die Stiftung fördert freiwilliges Engagement in Nachbarschaft und Gesellschaft und leistet so einen Beitrag gegen Vereinsamung und gesellschaftliche Spaltung - für ein menschliches, solidarisches und lebendiges Miteinander. Die Stiftung kooperiert mit einem großen Netzwerk von Partner:innen in ganz Deutschland und ist Mitglied im Bundesverband Deutscher Stiftungen. Neben dem Deutschen Nachbarschaftspreis (https://www.nachbarschaftspreis.de) und dem Tag der Nachbarn (https://www.tagdernachbarn.de) initiiert die Stiftung seit 2022 den Ideenwettbewerb Klimaschutz nebenan (https://www.klimaschutz-nebenan.de).

Über nebenan.de

nebenan.de ist mit 3 Millionen aktiven Nutzer:innen das größte soziale Netzwerk für Nachbar:innen in Deutschland. Über die kostenlose, lokale Plattform können sich Nachbar:innen unkompliziert kennenlernen, helfen, zu Aktivitäten verabreden, Dinge teilen und verschenken. Neben Alltagsnutzen setzt die App Impulse für gemeinsame Projekte, Aktivitäten und Hilfsbereitschaft. Wir konnten wissenschaftlich belegen, dass auf nebenan.de vernetzte Menschen einen deutlichen Zuwachs an Kontakten "im echten Leben" haben und die Plattform damit einen entscheidenden Beitrag zur psychischen Gesundheit bei von Einsamkeit Betroffenen leistet. Nur verifizierte Nachbar:innen haben Zugang zu nebenan.de. Die Plattform wurde 2015 in Berlin als Sozialunternehmen gegründet und ist TÜV-geprüft.

Über die Deutsche Postcode Lotterie

Die Deutsche Postcode Lotterie ist eine große deutsche Soziallotterie, bei der nicht nur ganze Nachbarschaften gewinnen können, sondern jeder auch gleichzeitig etwas Gutes tut, denn es gehen mindestens 30 Prozent aller Loseinnahmen an Projekte aus den Bereichen Chancengleichheit, sozialer Zusammenhalt sowie Natur- und Umweltschutz. So förderte die Postcode Lotterie seit ihrer Gründung 2016 in Deutschland bereits über 4.400 grüne und soziale Projekte mit mehr als 175 Millionen Euro. Über die Auswahl der Projekte entscheidet ein Beirat unter Vorsitz von Prof. Dr. Rita Süssmuth und Sabine Leutheusser-Schnarrenberger.

