Unterföhring (ots) - - In den neuen Folgen seiner sportlichen Magie-Show verzaubert Farid diesmal bekannte Fußball-Stars - Hochkarätige Gäste: Lukas Podolski, Alexandra Popp, Karim Adeyemi, Jürgen Klopp und mehr - Ein Sky Original produziert von Lodge of Levity GmbH in Zusammenarbeit mit Farid im Auftrag von Sky - Trailer zum Download hier: https://assets.skymediavillage.sky/l/BzrYZwDKuMBD - Link zu Youtube: https://youtu.be/-GQC19y3FOY

Unterföhring, 15. November 2023 - Ein magischer Trailer der Sky Original Show "Farid - Magic unplugged: Sports Edition (https://www.sky.de/serien/farid-magic-unplugged)" wurde soeben veröffentlicht und zeigt erste Einblicke begeisterter Sportakteure:innen, denen Farid die Kunst der Magie näher bringt. In acht Episoden dürfen Lukas Podolski, Alexandra Popp, Karim Adeyemi, Jürgen Klopp, Niklas Süle, Kevin Trapp und Dominik Szoboszlai in die Welt der Magie abtauchen. Abgerundet wird das ganze mit einer Best of Folge. Zu sehen ab dem 27. November 2023 exklusiv bei Sky und dem Streaming-Service WOW.

Über "Farid - Magic unplugged: Sports Edition" Staffel 2

Wer bei dem Wort "Zauberei" an doppelte Böden, aufwändige Kulissen oder Taschenspieler-Requisiten denkt, wird in der neuen Staffel "Farid - Magic unplugged: Sports Edition" abermals eines besseren belehrt. Denn der moderne Magier Farid weiß die Gäste seiner Show mit seinen beeindruckenden Illusionen zu begeistern - rein mit Talent und der Kraft der eigenen Gedanken.

In den neuen Folgen weiht der Illusionist seine prominenten Gäste und die Zuschauer nicht nur in die Kunst der Magie ein, sondern lehrt ihnen auch der eigenen Intuition zu vertrauen. Hierbei wird den Fußball-Bekanntheiten einiges abverlangt, denn sie müssen unter anderem beweisen, dass sie fähig sind Konzentration, Wille und starke Emotionen zu zeigen.

Außerdem muss einer Gefahr ins Auge geblickt werden. Denn Farid konfrontiert seinen alten Freund Lukas Podolski, der auch schon 2017 zu Gast war, mit Requisiten der gefährlichsten Experimente und Russisch Roulettes, die er je demonstriert hat. Auch Erfolgscoach Jürgen Klopp wird in die Welt der Magie entführt und darf selbst wieder zum Schüler werden und entdeckt eigene verborgene Kräfte.

Wie sich die Fußball-Stars bei Farids magischer Reise schlagen und was sie dabei lernen, zeigen die acht unterhaltsamen und gleichzeitig fesselnden Folgen der zweiten Staffel.

Von Farid verzaubert werden wollen dieses mal der Weltmeister Lukas Podolski, Eintracht-Frankfurt-Spieler Kevin Trapp, Nationalspielerin Alexandra Popp, Niklas Süle und Karim Adeyemi von Borussia Dortmund sowie Trainer-Legende Jürgen Klopp und Dominik Szoboszlai vom Liverpool FC.

Lodge of Levity GmbH produziert in Zusammenarbeit mit Farid im Auftrag von Sky Deutschland die zweite Staffel Staffel "Farid - Magic unplugged: Sports Edition".

Ausstrahlungstermin:

"Farid - Magic unplugged - Sports Edition" Staffel 2 ist ab dem 27. November immer montags um 20:15 Uhr auf Sky One sowie auf Abruf auf Sky Q und dem Streaming-Service WOW zu sehen.

Über Sky Deutschland:

Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - unter anderem Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und WOW sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.

Über WOW:

Der Streamingdienst WOW ist jederzeit, überall und ohne lange Vertragsbindung verfügbar. Für WOW benötigen Kunden lediglich ein internetfähiges Gerät. Ein Receiver ist nicht nötig. Ganz gleich, ob Kunden preisgekrönte Serien, Blockbuster-Filme, Live-Sport oder einfach nur ein Extra-Fernsehprogramm für die Kinder sehen möchten, WOW bietet jederzeit die passenden Pakete für Serien, Kino und Sport. Apropos Sport: Mit WOW erleben Kunden den besten Live-Sport, darunter alle Spiele der Bundesliga am Samstag, alle Spiele der 2. Bundesliga, des DFB-Pokals und der Premier League, alle Formel-1-Rennen, die LIQUI MOLY Handball Bundesliga, die Wanda Diamond League, sowie das Beste aus Tennis und Golf. Film- und Serienfans streamen mit WOW jederzeit ohne lange Vertragsbindung mehr als 1.000 Filme, Blockbuster-Serien von HBO und Peacock sowie preisgekrönte Sky Originals. Für weitere Informationen besuchen Sie https://www.wowtv.de

Pressekontakt:

Giusi Concorso Senior Managerin Content PR Tel: +49 (0) 173 5237216 giusi.concorso@sky.de

Kontakt für Fotomaterial: Milana Kosjer Bilder.Presse@sky.de Oder direkt über das Foto

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell

Presseportal-Newsroom: news aktuell GmbH