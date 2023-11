Göteborg, Schweden (ots) - Polestar (Nasdaq: PSNY) bestätigt den Produktionsstart des Polestar 4. Erste Auslieferungen an Kundinnen und Kunden in China werden noch vor Ende 2023 erwartet. Die offizielle Markteinführung des Polestar 4 in allen anderen Polestar Märkten ist für Anfang 2024 geplant. In diesen Märkten werden die Auslieferungen des Polestar 4 ebenfalls im Jahr 2024 erwartet.

Das erste vom Band laufende Serienfahrzeug ist in der Farbe Snow lackiert und mit den charakteristischen schwedengoldenen Designmerkmalen des Performance-Pakets versehen. Es ist der erste Polestar, der in Hangzhou Bay hergestellt wird. Die von der Geely Holding betriebenen Produktionsstätte wird mit Ökostrom, der das I-REC-Wasserkraftzertifikat trägt, sowie Photovoltaik-Strom, der auf dem Fabrikdach erzeugt wird, betrieben.

Die Umweltfreundlichkeit des Werks hat maßgeblich dazu beigetragen, die ökologischen Auswirkungen des Polestar 4 zu reduzieren. Bei seiner Markteinführung weist er mit 19,4-21,4 Tonnen CO2e den niedrigsten CO2e-Fußabdruck aller bisherigen Polestar Fahrzeuge (https://media.polestar.com/de/de/media/pressreleases/675427) auf.

Im Werk kommen mehrere Methoden zur Verringerung schädlicher Abfälle zum Einsatz, darunter:

- Chromfreier Passivator zur Verringerung der Wasserverschmutzung. - Farbe auf Wasserbasis zur Reduktion der Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen. - Trockenfilterung in der Lackiererei, um Farbnebel zu entfernen, kein Abwasser während des Lackiervorgangs zu erzeugen und den Energieverbrauch der Klimaanlage effektiv um 60 Prozent zu senken. - Konzentratorrad und regenerative thermische Abluftreinigung zur effektiven Behandlung von Abgasen aus der Produktionsstätte.

Thomas Ingenlath, CEO von Polestar: "Der erste Polestar 4, der heute vom Band läuft, ist das Ergebnis harter Arbeit von unzähligen Kolleginnen und Kollegen sowie Partnerunternehmen. Der Polestar 4 besticht durch sein Design und seine Leistung und ist in vielerlei Hinsicht ein bemerkenswertes SUV-Coupé. Er ist der erste Polestar mit einer virtuellen Heckscheibe und einem digitalen Rückspiegel der Spitzenklasse. Dieses Fahrzeug spielt eine sehr wichtige Rolle in unserem wachsenden Angebot an exklusiven Hochleistungs-Elektrofahrzeugen. Es verdeutlicht den Wert unseres diversifizierten und Asset-light Ansatzes, bei dem wir die Entwicklungs- und Fertigungskompetenz unserer Partner und Großaktionäre nutzen."

Der Polestar 4 wurde erstmals im April 2023 auf der Shanghai Auto Show vorgestellt. Ab der zweiten Hälfte des Jahres 2025 wird eine zusätzliche Fertigung in Busan (https://media.polestar.com/de/de/media/pressreleases/675431), Südkorea, für den lokalen Markt und den Export in nordamerikanische Märkte hinzukommen. Das SUV-Coupé ist der zweite SUV in der Polestar Produktpalette und ist nicht nur das schnellste Serienfahrzeug von Polestar, sondern enthält auch Designmerkmale, die erstmals in den Konzeptfahrzeugen von Polestar zu sehen waren. Der Polestar 4 liegt hinsichtlich Größe und Preis zwischen Polestar 2 und Polestar 3.

Über Polestar

Polestar (Nasdaq: PSNY) ist die schwedische Marke für leistungsstarke Elektroautos, die sich zum Ziel gesetzt hat, die Gesellschaft durch den Einsatz von Design und Technologie zu verbessern, um den Übergang zu einer nachhaltigen Mobilität zu beschleunigen. Polestar hat seinen Hauptsitz in Göteborg, Schweden, und vertreibt seine Fahrzeuge online in 27 Märkten in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum.

In Deutschland hat Polestar seinen Hauptsitz in Köln. Insgesamt acht Retail Standorte, die als Polestar Spaces bekannt sind, stehen den Kundinnen und Kunden zur Verfügung, um physisch mit kommissionsfreien Polestar Specialists in Kontakt zu treten, Testfahrten zu vereinbaren und Fahrzeug-Übergaben zu terminieren.

Polestar plant, bis 2026 ein Produktportfolio aus fünf Performance Elektroautos aufzubauen. Polestar 2 wurde 2019 als elektrischer Performance Fastback eingeführt. Ende 2022 wurde Polestar 3 als SUV für das Elektrozeitalter vorgestellt. Der Launch von Polestar 4, einem transformierten SUV Coupé, erfolgt phasenweise von 2023 bis 2024. Polestar 5, ein elektrischer 4-türiger GT, und Polestar 6, ein elektrischer Roadster, folgen bald.

Das Polestar 0 Projekt ist das ambitionierte Ziel des Unternehmens, bis 2030 ein wirklich klimaneutrales Serienauto zu bauen. Die Forschungsinitiative zielt auch darauf ab, ein Bewusstsein für die Notwendigkeit hinsichtlich der Klimakrise zu handeln zu schaffen, indem sie Mitarbeitende, Zulieferbetriebe und die gesamte Autoindustrie herausfordert, den Weg Richtung Null voranzutreiben.

