Köln (ots) - Die Firma G. Pfitscher GmbH, Burgstall, Italien, ruft aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes vorsorglich das Produkt zurück:

Marke BEST MOMENTS Hirschsalami geschnitten 60g ATM , MHD: 05/01/2024, Losnummer: 42234

Von dem Verzehr des betroffenen Produkts wird dringend abgeraten.

Grund für den vorsorglichen Rückruf der betroffenen Charge/des betroffenen Artikels ist, in Absprache mit der zuständigen Behörde, dass Escherichia coli VTEC in vereinzelten Produkten nachgewiesen wurde. Diese können zu einer Durchfallerkrankung und Übelkeit führen. Verbraucher, die das obenstehende Produkt verzehrt haben und an den beschriebenen Symptomen leiden, werden gebeten, unverzüglich einen Arzt zu konsultieren. Eine Gesundheitsgefährdung kann nicht mit abschließender Sicherheit ausgeschlossen werden.

Deshalb hat das Unternehmen umgehend reagiert und das betroffene Produkt unmittelbar aus dem Verkauf nehmen lassen.

Von dieser vorsorglichen Maßnahme sind Produkte mit davon abweichenden Mindesthaltbarkeitsdaten nicht betroffen.

Kunden können das Produkt im jeweiligen Markt zurückgeben und bekommen den Kaufpreis erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons.

Für die entstehenden Unannehmlichkeiten entschuldigt sich die Firma G. Pfitscher GmbH bei den Verbrauchern ausdrücklich.

Pressekontakt:

Für Presseanfragen: steht das Unternehmen per E-Mail unter sales@pfitscher.info oder per Telefon über die Hotline +39 0473 057253 - erreichbar von Montag bis Samstag 08:00 - 18:00 Uhr - zur Verfügung.

Original-Content von: G. Pfitscher GmbH, übermittelt durch news aktuell

Presseportal-Newsroom: news aktuell GmbH