München (ots) - Für alle Fans von McDonald's und Crocs gibt es eine neue Kollektion, die jeden Look aufwerten wird, und wir können hiermit offiziell bestätigen, worüber bereits spekuliert wurde: McDonald's und Crocs stellen ihre allererste Zusammenarbeit vor!

Inspiriert von den Crocs Stars(TM) und den McDonald's Superfans ist diese erste Kollaboration mit einer ganzen Reihe von Schuhen, Socken und Jibbitz(TM) -Ansteckern ab dem 14.11.2023 in Ländern auf der ganzen Welt erhältlich.

Die neuen Schuhe reichen vom klassischen Clog im McDonald's-Design bis hin zu einer limitierten Kollektion, die von ikonischen McDonald's-Charakteren wie Grimace, Birdie und Hamburglar inspiriert ist, und sollen den Kunden die Möglichkeit geben ihre Begeisterung für McDonald's jeden Tag aufs Neue zu leben.

Die Kollaboration ist ab dem 14.11.2023 in Crocs-Einzelhandelsgeschäften, im Crocs Online-Shop und bei ausgewählten Partnern erhältlich, solange der Vorrat reicht. Die komplette McDonald's x Crocs-Kollektion umfasst eine Reihe an Schuhen mit Jibbitz(TM)-Ansteckern, die für EUR70,00 bis EUR75,00 pro Paar erhältlich sind, sowie Socken für EUR20,00 pro Paar. Die Jibbitz(TM)-Anstecker können auch einzeln im Pack für EUR20,00 erworben werden.

Hier die Informationen zu der limitierten Crocs-Kollektion im Detail:

- Grimace x Crocs Cozzzy Sandal: Diese mit Kunstfell gefütterten Sandalen sind von dem lilafarbenen Freund inspiriert und geben dir das Gefühl, einen Tag lang in den Schuhen von Grimace zu laufen. Die Grimace Cozzzy Sandal, die mit einem liebenswerten Gesichtsausdruck auf den Riemen heraussticht, wird mit seinem Lieblingsschmankerl - einem Jibbitz(TM)-Anstecker - geliefert und kann mit passenden Socken kombiniert werden. - Birdie x Crocs Classic Clog: Frühaufsteher wie Birdie werden die ersten sein, die diese Classic Clogs in ihrem charakteristischen Gelb und Rosa bekommen, zusammen mit ihrem Lieblingsprodukt - einem McDonald's Egg McMuffin - als Jibbitz(TM)-Anstecker. Birdie-Fans können die Clogs zusätzlich mit Birdies geflügelten rosafarbenen Socken kombinieren, um noch mehr Schwung in ihre Schritte zu bringen. - Hamburglar x Crocs Classic Clog: Schlüpfen sie mit diesen Classic Clogs, mit den berühmten schwarz-weißen Streifen des Hamburglar und Jibbitz(TM)-Ansteckern, in die Rolle des liebenswerten Diebes, die seine Lieblingsbestellung (natürlich einen Hamburger) zeigen. - McDonald's x Crocs Classic Clog: Für diejenigen, die Crocs im klassischen McDonald's-Stil tragen möchten, ist der McDonald's x Crocs Classic Clog genau das Richtige. Und das Beste daran: Mit den neuen Chicken McNuggets, World Famous Fries und Big Mac Jibbitz(TM)-Ansteckern können Sie Ihre Lieblingsbestellung überall hin mitnehmen.

