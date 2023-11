München (ots) - Welche Fragen wird Moderator Kai Pflaume in dieser Woche den fünf prominenten Paarungen bei "Wer weiß denn sowas?" stellen? Sicher ist, dass die Teamchefs Bernhard Hoëcker und Elton den Stars zur Seite stehen, wenn zum Beispiel gefragt wird:

Wer Salatgurken bis zu drei Wochen frisch halten möchte, sollte sie ...?

a) im Dunkeln bei Temperaturen zwischen 10 °C und 13 °C lagern

b) unmittelbar nach dem Kauf halbiert in den Kühlschrank legen

c) mit einem angeschnittenen Apfel in einer Plastiktüte aufbewahren

Folgende Rate-Duelle erwarten die Zuschauer in dieser Woche:

· Nachrichten-Duell: Die erste weibliche "Tagesschau"-Sprecherin Dagmar Berghoff und der frühere "Tagesthemen"- Moderator Ulrich Wickert knobeln im amüsanten Rateduell über spannende Quizfragen.

· "Tatort"- Duell: Seit 2020 knackt das Bremer "Tatort"-Ermittlerteam Luise Wolfram, die die BKA-Ermittlerin "Linda Selb" spielt, und Jasna Fritzi Bauer (Polizistin "Liv Moormann") schwierige Kriminalfälle. Jetzt suchen die Schauspielerinnen die richtigen Lösungen auf Fragen, die sich hinter der Ratewand verbergen.

· Schlager-Duell: Heino war einst Dauergast in der "ZDF-Hitparade" und begeisterte schon in den 70ern mit Songs wie "Blau blüht der Enzian" das Publikum. Gar sagenhafte 53-mal war Schlagersänger Michael Holm in der legendären Musiksendung zu Gast. Zum fröhlichen Rateduell treffen sich die Hitparaden-Legenden im Quizstudio wieder.

· Schauspieler-Duell: Katja Riemann und Jürgen Vogel haben mittlerweile schon in fünf Filmen zusammen mitgespielt. Bei "Wer weiß denn sowas?" treten die Schauspieler zum lustigen Ratewettkampf gegeneinander an.

· Komödianten-Duell: In München hat der Comedian Michael Mittermeier gerade seinen "Lucky Punch Comedy Club" offiziell eröffnet. Ob Spaßvogel Mike Krüger, der seit ein paar Jahren auf seinem YouTube-Channel für Spaß sorgt, dort bald auftritt?

Die Woche im Überblick:

Montag, 20. November Dagmar Berghoff / Ulrich Wickert

Dienstag, 21. November Jasna Fritzi Bauer / Luise Wolfram

Mittwoch, 22. November Heino / Michael Holm

Donnerstag, 23. November Katja Riemann / Jürgen Vogel

Freitag, 24. November Michael Mittermeier / Mike Krüger

Hätten Sie es gewusst?

Salatgurken bleiben bis zu drei Wochen frisch, wenn sie im Dunkeln bei Temperaturen zwischen 10 °C und 13 °C gelagert werden.

Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-App unter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen.

"Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Media für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk.

"Wer weiß denn sowas?" im Internet unter www.daserste.de/wer-weiss-denn-sowas

