Laura Pooth, Vorsitzende DGB Nord, hat angekündigt, ihren Platz im NDR Rundfunkrat und damit auch im Landesrundfunkrat Schleswig-Holstein neu zu besetzen. Sie wird sich künftig voll auf ihre Arbeit beim DGB konzentrieren.

"Meine Zeit als Vorsitzende des Landesrundfunkrats war eine sehr intensive", sagte Pooth. Die Gewerkschafterin hatte die Federführung des Aufsichtsgremiums übernommen, als sich der Sender in einer schweren Glaubwürdigkeitskrise befand.

"Die Aufklärung des diffusen Bergs an Vorwürfen gegenüber dem NDR Schleswig-Holstein war eine anspruchsvolle Aufgabe, der ich mich gern und mit viel Herzblut gestellt habe. Durch meine Initiative, Deloitte mit einer Untersuchung zu betrauen, konnte ich dazu beitragen, dass die Glaubwürdigkeit des NDR in Schleswig-Holstein wiederhergestellt wurde." Die Strategie, eine externe, unabhängige Beratungsfirma zu beauftragen, sei voll aufgegangen, so Pooth weiter.

Durch die Untersuchung und intensive Begleitung durch den Rundfunkrat konnte der Vorwurf eines systematischen politischen Filters entkräftet werden. Die Analyse hat allerdings Verbesserungspotenzial in der Führungskultur, bei den Compliance Regeln und im Beschwerdemanagement festgestellt. "Die notwendige Aufarbeitung ist inzwischen erfolgt, das Fundament für eine gute Weiterentwicklung des NDR ist gelegt. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt für einen personellen Neuanfang an der Spitze des Landesrundfunkrates", so Pooth.

