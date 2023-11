Worms (ots) - Als Quereinsteiger Sprecher zu werden, mag verlockend sein - jedoch zweifeln viele Menschen an dieser Möglichkeit. Tatsache ist aber: Selbst als Quereinsteiger ist es möglich, eine Sprecherkarriere zu starten - vorausgesetzt, man erhält die richtige Unterstützung. Patrick Khatrao ist Profisprecher und Geschäftsführer der Golden Voice Academy in Worms. Mit seinen Kursen für Sprecherausbildungen unterstützt er Menschen dabei, sich mit ihrer Stimme ein zweites berufliches Standbein aufzubauen. Doch wie gelingt der Einstieg als Quereinsteiger?

Viele Menschen haben eine beeindruckende Stimme und möchten als Sprecher arbeiten. Doch wenn sie von den angeblichen Anforderungen und vermeintlichen Schwierigkeiten des Einstiegs in die Branche hören, geben sie ihren Traum oft entmutigt wieder auf - bedauerlich, denn wer das entsprechende Talent mitbringt, hat grundsätzlich auch ohne akademischen Hintergrund die Chance, erfolgreich als Sprecher zu starten. Was hier zählt, sind Ehrgeiz und Leidenschaft. "Ich bin selbst Quereinsteiger", verrät Patrick Khatrao, Profisprecher und Geschäftsführer der Golden Voice Academy in Worms. "Schon immer schien meine Stimme mein einziges Talent zu sein. Daher setzte ich früh alles daran, Sprecher zu werden. Heute bin ich dankbar dafür, damit meinen Lebensunterhalt verdienen zu können."

"Auf die Idee, Sprecher zu werden, kam ich aufgrund meiner Lebensumstände", berichtet der Profisprecher weiter. "Als Kind wuchs ich in schwierigen Verhältnissen auf und hatte mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, weshalb ich mehrfach operiert werden musste. Mein Leben lang war meine Stimme für mich die einzige Konstante." Aus seiner Passion machte Patrick Khatrao schließlich seine Profession. Heute ist seine Stimme deutschlandweit bekannt, denn er wird jeden Monat von mehr als 100.000 Menschen gehört. Unzählige Videos, Hörbücher und Voiceover unterstreichen seinen Erfolg als Profisprecher. Darüber hinaus unterstützt er Menschen mit seinen Kursen für Sprecherausbildungen dabei, mit ihrer eigenen Stimme ein erfolgreiches Business aufzubauen.

Herausforderungen und Chancen für Quereinsteiger

Inmitten des hektischen Arbeitsalltags mag der Traum, Sprecher zu werden, oft unerreichbar erscheinen. Doch trotz der Herausforderungen ist es durchaus möglich, in der Branche Fuß zu fassen. "Ein entscheidender Vorteil von Menschen, die neben ihrem Hauptjob als Quereinsteiger eine Sprecherkarriere starten, ist, dass sie in der Regel nicht an ein Studio gebunden oder auf feste Arbeitszeiten angewiesen sind", weiß Patrick Khatrao. "In der Ausübung ihrer Tätigkeit als Sprecher sind sie daher weitestgehend frei. Der Nebenjob kann bequem von zu Hause aus erledigt werden, sodass er sich gut mit dem Hauptberuf vereinbaren lässt." Dennoch ist es ratsam, vorausschauend zu planen und Zeiträume zu finden, die bereits im Voraus blockiert werden können, um den optimalen Aufnahmezeitpunkt zu finden und einen eigenen Arbeitsrhythmus zu etablieren.

Quereinsteiger ohne Vorkenntnisse, die sich einen lukrativen Nebenverdienst aufbauen möchten, sollten zudem die Möglichkeit in Betracht ziehen, in eine hochwertige Ausbildung zu investieren, die zeitlich flexibel im eigenen Tempo online durchgeführt werden kann, ohne an feste Termine gebunden zu sein.

Mehr als nur eine schöne Stimme: Die Bedeutung einer hochwertigen Sprecherausbildung

Eine hochwertige Ausbildung ist deshalb so wichtig, weil zur erfolgreichen Sprecherkarriere nicht nur eine schöne Stimme gehört. Die Vermarktung ist mindestens genauso wichtig. "Ich habe mir selbst beigebracht, wie ich mich vermarkten muss", erzählt Patrick Khatrao. "Deshalb hat sich mein Business sehr schnell entwickelt." Mit der Golden Voice Academy gibt der Profisprecher sein Wissen und seine Erfahrung mittlerweile an andere Menschen weiter. Dabei vermittelt er nicht nur die Kunst des professionellen Sprechens, sondern auch technische Fähigkeiten wie das Schneiden oder die Nachbearbeitung. Zudem zeigt er seinen Teilnehmern, wie sie dank effizientem Marketing Auftraggeber gewinnen können. Alles, was Teilnehmer mitbringen sollten, sind ein Laptop und die Bereitschaft, der eigenen Tätigkeit mit Freude und Motivation nachzugehen. Diese Kriterien werden im Erst- und Beratungsgespräch ermittelt.

Erfolgsgeschichten der Golden Voice Academy

Dass die Kurse für Sprecherausbildungen der Golden Voice Academy funktionieren, beweisen zahlreiche Erfolgsgeschichten - darunter die Erfahrungen von Chris Lampert, einem kompletten Neuling in der Branche. Zum Zeitpunkt, als er mit der Sprecherausbildung startete, hatte er bereits einige Coachings hinter sich, die ihn nicht überzeugt hatten. Dennoch erwies sich seine Entscheidung als goldrichtig. Mit der Unterstützung von Patrick Khatrao gelang es ihm in kürzester Zeit, mehrere Auftraggeber zu gewinnen. Schon nach vier Wochen hatte er drei Hörbuchaufträge in der Tasche, wodurch er nicht nur seine Investition rasch amortisierte, sondern auch seinen Traum verwirklichen konnte, hauptberuflich als Sprecher zu arbeiten.

Ilona Lindenbauer, eine Sängerin aus Salzburg, arbeitete jahrelang in einer hochrangigen Marketingposition, verspürte jedoch stets den Wunsch, mehr aus ihrer Stimme herauszuholen. Patrick Khatraos Sprecherausbildung stellte sich schnell als die beste Entscheidung ihres Berufslebens heraus: Die intensive Betreuung, technische Unterstützung und fundierte Wissensvermittlung beeindruckten sie. In kürzester Zeit erhielt sie zahlreiche Aufträge, darunter 30 Synchronvideos, über zehn Werbespots und zwei Hörbücher. Die Golden Voice Academy empfiehlt sie daher uneingeschränkt allen Menschen, die sich mit ihrer Stimme selbstständig machen möchten. "Unsere Erfolgsgeschichten zeigen, dass es nie zu spät ist, seine Leidenschaft zu verfolgen und eine Sprecherkarriere zu starten", sagt Patrick Khatrao. "Der Weg mag anspruchsvoll sein, steht grundsätzlich aber jedem Menschen offen, der den Willen und die Motivation dazu hat."

Sie möchten als Quereinsteiger als Sprecher starten? Melden Sie sich jetzt bei Patrick Khatrao (https://www.goldenvoiceacademy.de/) von der Golden Voice Academy und vereinbaren Sie ein kostenloses Beratungsgespräch!

Pressekontakt:

Khatrao Consulting GmbH Vertreten durch: Patrick Khatrao https://www.goldenvoiceacademy.de/start E-Mail: kontakt@goldenvoiceacademy.de

Pressekontakt: Ruben Schäfer E-Mail: redaktion@dcfverlag.de

Original-Content von: Khatrao Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuell

Presseportal-Newsroom: news aktuell GmbH