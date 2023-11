Potsdam (ots) - Gerhard P. Groß zeichnet diesen weltumspannenden Krieg nach, der in Nordamerika, der Karibik und auf dem indischen Subkontinent eine fast zwei Jahrhunderte andauernde europäische Dominanz einleitete.

Der Siebenjährige Krieg (1756-1763) war ein globaler Konflikt, in dem sich Auseinandersetzungen in Europa, Nordamerika und Indien miteinander verflochten. Auf der einen Seite führten Großbritannien und Frankreich mit ihren lokalen Verbündeten Krieg in Nordamerika, der Karibik, in Afrika, in Indien und kurz vor Kriegsende sogar auf den Philippinen um die koloniale Vorherrschaft in der Welt. Auf der anderen Seite kämpfte Preußen in Mitteleuropa gegen eine Koalition aus Österreich, Russland, Schweden, Sachsen, einigen deutschen Reichsständen und Frankreich um das wenige Jahre zuvor eroberte Schlesien.

Der Autor

Gerhard P. Groß, geb. 1958, ist Historiker und leitete bis 2019 den Forschungsbereich Militärgeschichte bis 1945 am Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr (ZMSBw). In der Reihe "Kriege der Moderne" erschien 2018 sein Buch "Das Ende des Ersten Weltkriegs und die Dolchstoßlegende".

Die Reihe "Kriege der Moderne", herausgegeben vom ZMSBw, macht aktuelle Forschungserkenntnisse einem breiten Publikum zugänglich. Sie analysiert militärische Krisen und Konflikte im Hinblick auf den Verlauf der Auseinandersetzung und in Bezug auf politische sowie kulturelle Zusammenhänge.

