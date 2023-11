Köln (ots) - Am 15. November empfängt der WDR Schulklassen ab der 8. Jahrgangsstufe zum fünften ARD Jugendmedientag. Der ARD-weite Aktionstag steht unter dem Motto „Alles KI?“. Wie können sich Schülerinnen und Schüler in der sich immer schneller entwickelnden Medienwelt zurechtfinden?

Für die insgesamt 15 kostenlosen WDR-Angebote, die sowohl im WDR als auch an Schulen im Sendegebiet und digital stattfinden, haben sich fast 800 Schüler:innen und Lehrkräfte angemeldet. Die teilnehmenden Klassen erleben journalistische Arbeit hautnah – und erhalten exklusive Einblicke hinter die WDR-Kulissen.

Workshops, Führungen, digitale Angebote

Bei ihrem Besuch im „WDR STUDIO ZWEI - Die Medienwerkstatt“ produzieren die Schüler:innen ganze Sendungen fürs Radio und Fernsehen. Mit dabei sind bei diesem Angebot im WDR auch die ARD-Moderatoren Ralph Caspers und Louis Klamroth sowie Nairobi-Korrespondentin Antje Diekhans, die alle drei für Interviews mit dem Nachwuchs bereitstehen.

Ein weiteres Highlight ist der „Weltspiegel“-Livestream. Hier beantworten die ARD-Korrespondent:innen Vassili Golod und Tamara Anthony die Fragen der Schulklassen direkt aus den ARD-Studios Kiew und Peking.

Auf dem Programm stehen außerdem Studio-Führungen und Workshops an ausgewählten Schulen in Hennef, Moers, Köln, Aachen und Bedburg. Dort lernen die Schülerinnen und Schülern, wie man in Datenbanken recherchiert, Quellen kritisch prüft und selbst Inhalte erstellt. Sie bekommen die Möglichkeit, Input zu einer Formatentwicklung zu geben und probieren aus, wie man Originalquellen mit Künstlicher Intelligenz erschließen kann.

Live-Diskussionen im Studio KI

Auch in den anderen Landesrundfunkanstalten finden zahlreiche Angebote zum ARD Jugendmedientag statt, darunter sieben interaktive Live-Diskussionen, die für beliebig viele Teilnehmende offen sind. Hier schauen die Moderations-Teams gemeinsam mit den Jugendlichen und Expertinnen und Experten auf die Einsatzmöglichkeiten Künstlicher Intelligenz in den Medien.

Aktuelle Informationen zu diesen Live-Angeboten und dem ARD Jugendmedientag insgesamt gibt es unter: www.ard.de/jugendmedientag

Fotos finden Sie unter www.ard-foto.de

Pressekontakt:

WDR Kommunikation Telefon: 0221 220 7100 Email: kommunikation@wdr.de

Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell

Presseportal-Newsroom: news aktuell GmbH