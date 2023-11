Berlin (ots) - Die deutsche Stipendienlandschaft ist vielfältig, aber zu wenige Studierende wissen davon. Denn es gibt nicht nur die Stipendien der bundesweit und fächerübergreifend tätigen 13 Begabtenförderungswerke, sondern auch viele weniger bekannte Förderprogramme regionaler oder fachspezifischer Stiftungen, die eine ebenso attraktive Unterstützung bieten und bedürftige und begabte Studierende finanziell und ideell fördern. Auswahlkriterien sind hier vor allem der Studien- oder Geburtsort und die Fachrichtung.

Viele Stiftungen und Förderwerke entscheiden zudem nicht nur nach Leistungen in Abitur und Studium, sondern achten auch besonders auf ehrenamtliches Engagement und familiären Hintergrund oder biografische Besonderheiten der Bewerberinnen und Bewerber, wie Migrationsgeschichte, Schicksalsschläge, körperliche Einschränkungen oder Krankheiten.

Eine direkte Orientierung im Stipendiendschungel und Unterstützung bei der Recherche bietet die Webseite www.stipendienkompass.de. Im innovativen Format "Stipendium-O-Mat" werden Interessierte anhand von anonymisierten Antworten durch den Stipendienfindungsprozess geführt und bekommen eine Richtung aufgezeigt, welche Stipendien in Frage kommen könnten. Zudem ist das Team des Stipendienkompass für eine ausführliche kostenlose Beratung unter der Telefonnummer 030 278906-777 zu erreichen. Fragen können darüber hinaus per E-Mail an info@stipendienkompass.de gestellt werden.

Über den Stipendienkompass

Der unabhängige und kostenfreie Beratungsservice Stipendienkompass hat es sich zur Aufgabe gemacht, Studierende und Studieninteressierte sowie ihre Eltern bei der Recherche und im Bewerbungsprozess zu unterstützen. Das Team findet in der individuellen Beratung passende Stipendien und bietet regelmäßige Online-Seminare zu den Themen Stipendienprogramme, Recherche, Bewerbungsverfahren und Auswahlprozess an.

Der Stipendienkompass ist ein Informations- und Beratungsangebot der Stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw) in Kooperation mit der aim - Akademie für Innovative Bildung und Management Heilbronn-Franken.

