Rüsselsheim am Main (ots) - PEUGEOT bietet bis Ende des Jahres im Zuge des E-Löwenleasings wieder attraktive Angebote. In diesem Jahr liegt der Fokus auf der elektrifizierten Modellpalette, für die sich Privatkundinnen und -kunden im Aktionszeitraum einen besonderen Leasingvorteil sichern können. In Verbindung mit der Wallbox-Offensive profitieren Interessierte neben einer niedrigeren Leasingrate auch von einer kostenlosen ePro Wallbox für ausgewählte Modelle. Die Aktion umfasst eine breite Auswahl an vollelektrischen Modellen von PEUGEOT.

Christian Dietsch, Geschäftsführer von PEUGEOT Deutschland: "Das PEUGEOT E-Löwenleasing bietet allen Interessierten, die schon länger über den Kauf eines elektrifizierten Modells nachdenken, die ideale Gelegenheit jetzt zuzugreifen. Die vollelektrischen Modelle von PEUGEOT sind mit modernsten Fahrerassistenzsystemen ausgestattet und ermöglichen eine sichere Fahrt, in Stadtzentren ebenso wie auf längeren Strecken über die Autobahn, ganz ohne Emissionen."

Elektrisierende Angebote von PEUGEOT

Die Leasingrate für den PEUGEOT e-208* (Energieverbrauch in kWh/100 km 16,0(2) - 15,5(2) (kombiniert); CO2-Emissionen in g/km kombiniert 0(2)), beträgt monatlich nur 189 Euro(1) bei einer Laufzeit von 24 Monaten und einer Kilometerleistung von 5.000 km pro Jahr. Der neue PEUGEOT E-208 (Energieverbrauch in kWh/100 km für den neuen PEUGEOT E-208* mit Elektromotor 115 kW (156 PS): 14,5(2) - 14,0(2); CO2-Emissionen in g/km kombiniert: 0(2)) ist bereits ab 215 Euro erhältlich bei einer Laufzeit von 24 Monaten und einer Kilometerleistung von 5.000 km pro Jahr. Bei einer Onlinebestellung über den PEUGEOT Financing Store https://financing.peugeot.store/konfigurator/ können Interessierte schnell und einfach Ihr Modell finanzieren.

Breite Auswahl an elektrifizierten Modellen

Beim PEUGEOT E-Löwenleasing ist für jeden Geschmack das passende Modell dabei. Die Aktion umfasst:

- den PEUGEOT e-208* und neuen PEUGEOT E-208*, - den PEUGEOT e-2008* und neuen PEUGEOT E-2008* - und den neuen PEUGEOT E-308* sowie den neuen PEUGEOT E-308 SW*.

Zusätzlich profitieren Privatkunden von einer kostenlosen ePro Wallbox für die rein elektrischen PKW-Modelle PEUGEOT e-208* und neuer PEUGEOT E-208*, PEUGEOT e-2008* und neuer PEUGEOT E-2008*, neuer PEUGEOT E-308*, neuer PEUGEOT E-308 SW*, PEUGEOT e-Rifter*, PEUGEOT e-Expert Kombi* und PEUGEOT e-Traveller*.

Weitere Informationen zum PEUGEOT E-Löwenleasing finden Interessierte bei den teilnehmenden PEUGEOT Partnern und unter: https://www.peugeot.de/buy/aktuelle-angebote/E-2008-loewentage.html

(1) 189 EUR mtl. für einen e-208 Allure+ Elektromotor 136. Kilometerleasingangebot der Stellantis Bank SA Niederlassung Deutschland, Siemensstraße 10, 63263 Neu-Isenburg, Sonderzahlung: 4.500 EUR; Laufzeit: 24 Monate; Laufleistung 5.000 km/Jahr; gültig bis 31.12.23. Alle Preisangaben inkl. MwSt.; zzgl. Überführungs- und Zulassungskosten. Angebot inkl. Herstelleranteil der Bafa-Förderung i.H.v. 2.677 EUR brutto, der staatliche Anteil, der nach Zulassung von Privatkunden beantragt werden kann und aktuell 4.500 EUR bzw. bei Zulassung und Antrag ab 2024 noch 3.000 EUR beträgt, ersetzt Ihnen bei Vorliegen der Fördervoraussetzungen die Leasing Sonderzahlung teilweise. Details unter www.bafa.de. Nur gültig für Bestandsfahrzeuge bei allen teilnehmenden Händlern und solange der Vorrat reicht.

215 EUR mtl. für einen E-208 Active Elektromotor 156. Kilometerleasingangebot der Stellantis Bank SA Niederlassung Deutschland, Siemensstraße 10, 63263 Neu-Isenburg, Sonderzahlung: 4.500 EUR; Laufzeit: 24 Monate; Laufleistung 5.000 km/Jahr; gültig bis 31.12.23. Alle Preisangaben inkl. MwSt.; zzgl. Überführungs- und Zulassungskosten. Angebot inkl. Herstelleranteil der Bafa-Förderung i.H.v. 2.677 EUR brutto, der staatliche Anteil, der nach Zulassung von Privatkunden beantragt werden kann und aktuell 4.500 EUR bzw. bei Zulassung und Antrag ab 2024 noch 3.000 EUR beträgt, ersetzt Ihnen bei Vorliegen der Fördervoraussetzungen die Leasing Sonderzahlung teilweise. Details unter www.bafa.de. Nur bei allen teilnehmenden Händlern und solange der Vorrat reicht.

* Energieverbrauch in kWh/100 km für PEUGEOT e-208 mit Elektromotor 100 kW (136 PS) bis zu 16,0 - 15,5(2) (kombiniert)

CO2-Emissionen in g/km kombiniert 0(2)

Energieverbrauch in kWh/100 km für PEUGEOT e-2008 mit Elektromotor 100 kW (136 PS) bis zu 16,1(2) - 15,9(2) (kombiniert)

CO2-Emissionen in g/km kombiniert 0(2)

Energieverbrauch in kWh/100 km für den neuen PEUGEOT E-208 mit Elektromotor 115 kW (156 PS): 14,5(2) -14,0(2) (kombiniert)

CO2-Emissionen in g/km kombiniert 0(2)

Energieverbrauch in kWh/100 km für den neuen PEUGEOT E-2008 mit Elektromotor 115 kW (156 PS): 15,5(2) - 15,3(2) (kombiniert)

CO2-Emissionen in g/km kombiniert 0(2)

Energieverbrauch in kWh/100 km für den neuen PEUGEOT E-2008 mit Elektromotor 100 kW (136 PS): 16,1(2) - 15,9(2) (kombiniert)

CO2-Emissionen in g/km kombiniert 0(2)

Energieverbrauch in kWh/100 km für den neuen PEUGEOT E-308 mit Elektromotor 115 kW (156 PS): 15,62 - 14,92 (kombiniert)

CO2-Emissionen in g/km kombiniert 0(2)

Energieverbrauch in kWh/100 km für den neuen PEUGEOT E-308 SW mit Elektromotor 115 kW (156 PS): 15,7(2) - 15,1(2) (kombiniert)

CO2-Emissionen in g/km kombiniert 0(2)

Energieverbrauch in kWh/100 km1 für PEUGEOT e-Rifter L1 (5-Sitzer) mit Elektromotor 136 PS (100 kW): bis zu 20,5(1) - 19,9(1) (kombiniert)

CO2-Emissionen in g/km kombiniert: 01

Energieverbrauch in kWh/100 km(1) für PEUGEOT e-Traveller L2 Active (75 kWh Batterie) mit Elektromotor 136 PS (100 kW): bis zu 26,9(1) - 26,2(1)

CO2-Emissionen in g/km kombiniert: 0(1)

Energieverbrauch in kWh/100 km für PEUGEOT e-Expert Kombi L2 (75 kWh Batterie) mit Elektromotor 136 PS (100 kW): 26,9(1) - 26,6(1)

CO2-Emissionen in g/km kombiniert: 0(1)

(2) Für alle Elektroversionen wurden die Energieverbrauchs- und CO2-Emissionswerte nach dem neu eingeführten Prüfverfahren WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) ermittelt, das auch zur Ermittlung der KFZ-Steuer herangezogen wird. Die angegebenen Reichweiten und Werte stellen einen Durchschnittswert der jeweiligen Modellreihe dar. Sie können unter Alltagsbedingungen abweichen und sind von verschiedenen Faktoren abhängig, z. B. Ausstattung, gewählte Optionen, Bereifung, Außentemperatur, persönliche Fahrweise oder Streckenbeschaffenheit. Die Angaben zu Kraftstoff- bzw. Energieverbrauch und CO2-Emissionen beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoff- bzw. Energieverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen, gemäß amtlichem Messverfahren in der jeweils gültigen Fassung, können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch aller neuen Personenkraftwagenmodelle, die in Deutschland zum Verkauf angeboten werden" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen kostenlos erhältlich ist oder über http://www.dat.de im Internet zum Download bereitsteht.

Angaben gemäß den amtlichen Messverfahren.

