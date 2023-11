Unterföhring (ots) - Grande Finale mit grande Quote! "Hochzeit auf den ersten Blick" punktet am Montagabend in der Prime Time in SAT.1 mit hervorragenden 10,2 Prozent Marktanteil in der SAT.1-Senderzielgruppe der 14- bis 59-Jährigen. Das SAT.1-Sozialexperiment erzielt damit den besten Wert der aktuellen, zehnten Staffel. Insgesamt verfolgten 3,54 Millionen Zuschauer:innen, welche Paare sich am Ende ihrer Liebesreise für die Ehe oder die Scheidung entschieden (Nettoreichweite ab 3 Jahren).

Basis: Marktstandard TV; Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence; Erstellt: 14.11.2023 (vorläufig gewichtet)

Pressekontakt:

Barbara Stefaner Entertainment Content Communications phone: +49 (0) 89 95 07 - 1128 email: Barbara.Stefaner@seven.one www.presse.sat1.de

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell

Presseportal-Newsroom: news aktuell GmbH