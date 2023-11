Berlin/Boone (ots) - Als die Hamas Anfang Oktober Israel angriff, entsandte Samaritan's Purse (https://www.die-samariter.org) sofort ein Team von Katastrophenhelfern. Jetzt unterstützt die internationale christliche Hilfsorganisation die kirchlichen Partner bei der Deckung des dringenden Bedarfs der unschuldigen Zivilisten, die unter den Folgen des Krieges leiden. So wird Samaritan's Purse der israelischen Hilfsorganisation Magen David Adom vierzehn neue Krankenwagen zur Verfügung stellen, um die von der Hamas zerstörten Fahrzeuge zu ersetzen. Außerdem werden hunderte von lebensrettenden medizinischen Notfallkits nach Israel gesandt. Jedes Kit enthält wichtige medizinische Hilfsgüter, darunter Verbandsmaterialien zur Behandlung von Kriegswunden, ein Set für die Brustkorbdrainage sowie ein Intubationsset, um im Falle weiterer Angriffe Leben zu retten. Diese Taschen werden strategisch bei Ersthelfern in Ortschaften mit hohem Risiko für künftige Raketenangriffe platziert, um die medizinische Notfallversorgung zu beschleunigen.

Aufruf zum Gebet

"Unschuldige Familien leiden in Israel und im Gazastreifen unter den Folgen des Krieges, und viele Menschen haben ihr Leben verloren, weil sie nicht schnell genug zu medizinischer Versorgung gelangen konnten", sagte Franklin Graham, Präsident von Samaritan's Purse. "Deshalb engagieren wir uns für den Ersatz von Krankenwagen, die von der Hamas zerstört wurden, und schicken Trauma-Kits. Außerdem arbeiten wir mit mehr als 50 lokalen Kirchen vor Ort zusammen, um Soforthilfe wie warme Mahlzeiten und Lebensmittelpakete bereitzustellen. Bitte beten Sie für den Frieden in Jerusalem, so wie es uns die Bibel aufträgt."

Samaritan's Purse hat Hygienesets, 5.900 Lebensmittelgutscheine, 300 Lebensmittelboxen und 3.800 warme Mahlzeiten für im Land vertriebene Familien in Israel bereitgestellt. Zusätzlich zu diesen Hilfsgütern hat die Organisation Such- und Rettungsteams mit medizinischer Ausrüstung einschließlich Defibrillatoren versorgt.

Über Samaritan's Purse e. V.

Samaritan's Purse e. V. - Die barmherzigen Samariter mit Sitz in Berlin reagiert auf die körperlichen und spirituellen Bedürfnisse von Menschen in Krisensituationen. Der Verein im deutschsprachigen Raum wird von Sylke Busenbender und Gary Lundstrom geleitet, internationaler Präsident ist Franklin Graham. Die Hilfsorganisation mit Hauptsitz in Boone (US-Bundesstaat North Carolina) engagiert sich in mehr als 100 Ländern, um den Opfern von Krieg, Krankheit, Katastrophen, Armut, Hungersnot und Verfolgung zu helfen. Die Organisation trägt das Spendensiegel des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen (DZI) und ist u. a. Mitglied der Initiative Transparente Zivilgesellschaft.

