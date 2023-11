Berlin/Ravensburg/Rostock/Colditz (ots) - Caroline Wahl ist für ihren Roman "22 Bahnen" mit dem Buchpreis Familienroman 2023 der Stiftung Ravensburger Verlag geehrt worden: Die in Rostock lebende Autorin erhielt die Urkunde für die mit 15.000 Euro dotierte Auszeichnung am Montagabend in der Berliner Landesvertretung Baden-Württemberg. Literaturkritiker Dr. Uwe Wittstock würdigte die 28-Jährige in seiner Laudatio: "Caroline Wahl ist eine junge Autorin, die einen bemerkenswert reifen Roman geschrieben hat: '22 Bahnen' ist ein Buch von beeindruckender sprachlicher Kraft und Präzision." Auch die zweite Auszeichnung der Stiftung Ravensburger Verlag wurde überreicht: Den Leuchtturmpreis Ehrenamt 2023 übergab Stiftungsvorstand Johannes Hauenstein an Cathleen Martin aus Colditz. Die 43-Jährige unterstützt mit ihrer Initiative GoTeam Kinder und Jugendliche, die sich politisch, kulturell und gesellschaftlich engagieren.

"Caroline Wahl schreibt einen Roman, der zeigt, welchen prägenden, unersetzbaren, fördernden, aber auch fordernden, beglückenden ebenso wie gefährdenden oder verletzenden Charakter Familienbeziehungen haben können." Mit diesen Worten rühmte Laudator Dr. Uwe Wittstock die diesjährige Preisträgerin des Buchpreis Familienroman, den sie für ihr Debüt "22 Bahnen" erhielt.

Das Buch ist die Geschichte von zwei Schwestern, in die eine Coming-of-Age-Story eingebettet ist; parallel geht es um die familiäre Verlustgeschichte eines jungen Mannes, der seine Geschwister und seine Eltern durch einen Verkehrsunfall verloren hat. Die 25-jährige Masterstudentin Tilda lebt noch in ihrem Elternhaus, weil sie für die jüngere Schwester sorgt. Ihre lebensunfähige Mutter, Alkoholikerin, stellt eine große Bürde für die junge Frau dar. Tilda hetzt zwischen Supermarktjob, Universität, Unibibliothek und zuhause hin und her. Den einzigen Ausgleich bietet ihr das Schwimmtraining - mit immer 22 Bahnen - im Freibad der Kleinstadt. Dort keimt ihre Liebe zu Viktor auf, dem Bruder eines alten Schulfreundes. Glaubwürdig und warmherzig zeichnet Caroline Wahl junge Persönlichkeiten mit klaren Interessen und Wertvorstellungen auf der Suche nach eigenen Lebenswegen. Laudator Dr. Uwe Wittstock fasste zusammen: "Caroline Wahl bringt mit diesem anrührenden Roman einen neuen Ton in die deutschsprachige Gegenwartsliteratur."

Für Kinder und Jugendliche: Leuchtturmpreis Ehrenamt an das GoTeam

Den ebenfalls mit 15.000 Euro dotierten Leuchtturmpreis Ehrenamt 2023 der Stiftung Ravensburger Verlag bekam Cathleen Martin für ihre Initiative GoTeam überreicht. Die 3-fache Mutter hilft Kindern und Jugendlichen, ihr Lebensumfeld in Colditz mitzugestalten. Seit dem Start im Jahr 2019 hat sie gemeinsam mit weiteren Ehrenamtlichen in der sächsischen Kleinstadt viel bewegt. Sie haben einen offenen Jugendtreff ins Leben gerufen, einen selbst verwalteten Kinder- und Jugendgarten geschaffen, Freizeitprogramme aufgelegt und mit Fragestunden beim Bürgermeister oder dem Ausrichten von U18-Wahlen auch einen stetigen Dialog mit politisch Verantwortlichen etabliert. "Das GoTeam ist zu einem Leuchtturmprojekt in Sachsen geworden," würdigte Laudator Georg Spindler die Initiative. "Hier lässt sich sehen: Demokratie als Lebensform funktioniert! Man kann einzigartig sein in der Gemeinschaft, man wird verstanden und versteht die anderen, man kann mitmachen, so wie man ist, auch in seiner widerständischen Wildheit."

