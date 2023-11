Schwalbach am Taunus (ots) - Die elektrische Oral-B Zahnbürste feiert 2023 ihren 60. Geburtstag, während Disney - Schöpfer legendärer Kindheitshelden, wie Micky Maus - sogar schon 100 Kerzen auf der Geburtstagstorte auspusten darf. Anlässlich dieser zwei großen Jubiläen hat Oral-B eine Special Edition der beliebten elektrischen Oral-B Kids Zahnbürsten in coolem Micky Maus Retro-Design auf den Markt gebracht.

Genau wie Erwachsene, sollten auch Kinder zweimal täglich für zwei Minuten ihre Zähnchen putzen. Schon ab einem Alter von drei Jahren können Kinder dafür die elektrischen Oral-B Kids Zahnbürsten verwenden.

Milchzähne sind besonders anfällig für Karies, denn sie sind viel kleiner und haben weniger Zahnschmelz als die bleibenden Zähne. Karies ist eine Erkrankung der Zähne, hervorgerufen durch Bakterien, welche sich in Form von Plaque durch die Ernährung an den Zähnen ablagert. Diese Bakterien ernähren sich von zuckerhaltigen Lebensmitteln und wandeln diese in Säure um.

Karies bei Milchzähnen vorbeugen

Die elektrischen Kinderzahnbürsten von Oral-B wurden extra für empfindliche Milchzähne entwickelt und unterstützen Eltern dabei, mit ihren Kindern eine gesunde Routine im Alltag aufzubauen. Dafür sorgt unter anderem der kleine runde Bürstenkopf mit extraweichen Borsten, welche besonders sanft und gründlich das Zahnfleisch und die Zahnzwischenräume reinigen. Mit den zwei integrierten Putzprogrammen, z.B. dem Sensitiv+ Modus, ist eine besonders sanfte Reinigung garantiert.

Expert:innen raten, die Zähne mit der KAI-Methode zu putzen: Kauflächen - Außenseiten - Innenseiten. Dabei ist es wichtig, mit der elektrischen Oral-B Kids Zahnbürste sanft von Zahn zu Zahn zu gleiten und nicht, wie mit einer manuellen Handzahnbürste, zu schrubben. Durch die oszillierend-rotierenden Bewegungen erreichen die feinen Borsten jeden Winkel.

Zahnärzt:innen empfehlen dazu eine Fluorid-haltige Zahncreme [1]. Ein regelmäßiger Besuch beim Zahnarzt sowie eine zahnfreundliche Ernährung mit viel Kalzium und wenig Zucker sind ebenso unabdingbar für ein endlos strahlendes Kinderlächeln.

Happy Birthday, Oral-B & Disney

Die kinderfreundlichen Disney-Designs "Frozen" oder "Spiderman" der Oral-B Kids Zahnbürsten sorgen für die Extraportion Spaß beim täglichen Zähneputzen. Nun ergänzt ein ganz besonderes Modell die Reihe der Kindheitshelden: Micky Maus im angesagten Retro-Look. In coolem Grau ist diese Special Edition ein echter Hingucker und verbreitet gute Laune für Groß und Klein im heimischen Badezimmer.

Zusätzlich hilft die Disney Magic Timer App von Oral-B, die empfohlene Putzzeit von zwei Minuten einzuhalten. In der App erscheint ein zunächst verdecktes Bild, welches die Kleinen innerhalb von zwei Minuten "frei putzen" können. Nachgewiesenermaßen putzen 90% der Kinder länger durch die Verwendung der App [2], welche kostenlos im App Store und im Play Store verfügbar ist.

Die Oral-B Kids Disney 100 Edition ist ab sofort im Oral-B Onlineshop und stationären Handel zu einem UVP von 39,99 Euro erhältlich.

[1] Die aktuellen Fluoridempfehlungen können auf der Website der "Deutschen Gesellschaft für Präventivzahnheilkunde" eingesehen werden: https://www.dgpzm.de/neue-empfehlungen-fuer-kinderzahnpasten-mit-fluorid

[2] Basierend auf einer Studie mit 52 Kindern im Alter von 4-14 Jahren im Jahr 2014.

