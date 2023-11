Husum (ots) - Von den weiten Sylter Stränden über die Holzbohlenwege durch die Amrumer Dünen zum grünen Rasenstrand von Büsum: Wer in den kommenden Monaten überlegt, an die Nordseeküste von Schleswig-Holstein zu reisen, dem ist die neue 76 -seitige Broschüre zu empfehlen. Der nordsee Urlaubsplaner informiert sehr übersichtlich über die einzelnen Urlaubsorte und Inseln. So finden sich im Heft vielfältige Erlebnistipps rund um das UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer. Das Magazin stellt maritime Spezialitäten der örtlichen Gastronomie vor, zeigt Radausflugs- und Wassersportmöglichkeiten an der Nordsee und gibt Tipps für unterhaltsame Museumsbesuche. Spannend für die eigene Terminplanung ist die große Veranstaltungsübersicht mit wichtigen Terminen der Urlaubsorte im Jahre 2024. Besonders beliebt bei Lesern ist die eingeklebte und herausnehmbare Ferienkarte, die hervorragend zur Ausflugsplanung an der Nordsee dienen kann und auch einen Überblick über die Schiffsverbindungen zwischen den Inseln und Hafenorten gibt. In der Karte sind zudem auch die freizeittouristischen Angebote wie Museen, Freizeitparks, Wellness-Einrichtungen, Schwimmbäder und sonstige Sehenswürdigkeiten der gesamten Küstenregion dargestellt.

Der nordsee Urlaubsplaner mit Ferienkarte ist kostenlos bestellbar über die Nordsee-Tourismus-Service GmbH unter www.nordseetourismus.de sowie unter der Telefonnummer 04841 89750. Natürlich kann der neue nordsee Urlaubsplaner auch über diese Internetseite bequem heruntergeladen (https://prospektbestellung.nordseetourismus.de/mediafiles/Sonstiges/Nordsee-Prospekte/nordsee%20Urlaubsplaner%202024.pdf) werden.

Pressekontakt:

Nordsee-Tourismus-Service GmbH Zingel 5, 25813 Husum Info-Hotline: (04841) 89 75 0 Ansprechpartner: Malte Keller Tel +49 4841 89 75 11

Original-Content von: Nordsee-Tourismus-Service GmbH, übermittelt durch news aktuell

Presseportal-Newsroom: news aktuell GmbH