Köln (ots) - „Parlament“ nominiert für den Rose d’Or 2023

Die zweite Staffel der Polit-Satire „Parlament“ ist in der Kategorie Comedy Drama & Sitcom für den diesjährigen Rose d‘Or nominiert. Die Erfolgsserie, die bereits mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet wurde, ist eine französisch-deutsche Co-Produktion an der ONE, WDR und SWR beteiligt sind. Ausgewählt wurden die Nominierten von einer Jury aus über 100 führenden Fernseh- und Filmschaffenden. Der Rose d’Or Award ist ein internationaler Preis für Film- und Audioproduktionen. Die Verleihung findet am 27. November 2023 in London statt.

Satirischer Blick auf das EU-Parlament

Die EU verfügt derzeit über 24 Amtssprachen. Und trotzdem soll es irgendwie gelingen, dass Brüssel mit einer Stimme spricht. Dass das nicht immer einfach ist, erzählt „Parlament“ auf humorvolle Weise. Die Serie erzählt die Geschichte von Menschen, die das Schicksal von 500 Millionen Bürger:innen in der Hand haben. Und von einer Institution, dem Europäischen Parlament in Straßburg, das kaum jemand wirklich durchschaut. Die Serie wirft einen satirischen, aber liebevollen Blick auf das EU-Parlament, die Menschen dort und die Probleme, die sie verhandeln.

Die zweite Staffel „Parlament“ wurde von Dagmar Rosenbauer und Jan Diepers (Studio Hamburg Serienwerft) sowie von Thomas Saignes und Fabienne Servan Schreiber (cinétévé) für ONE/SWR/WDR und France Télévision produziert. Producerin ist Julia Katz. Die Redaktion liegt bei Silke Holgersson (ONE), Brigitte Dithard (SWR) und Götz Bolten (WDR). Die Drehbücher stammen von Headautor Noé Debré, Lilly Lambert, Pierre Dorac und Maxime Calligaro. Regie führten Jérémie Sein, Noé Debré und Èmilie Noblet.

Alle drei Staffeln sind in der Mediathek verfügbar. Seit dem 6. November 2023 laufen die zehn neuen Folgen der 3. Staffel auch linear immer montags ab 20:15 Uhr bei ONE.

„Parlament“ in der ARD Mediathek. (https://www.ardmediathek.de/serie/parlament/staffel-3/Y3JpZDovL3dkci5kZS9vbmUvcGFybGFtZW50bmV1/3)

