Berlin (ots) - SoVD-Vorstandsvorsitzende Michaela Engelmeier: "Mit unseren hochkarätigen Gästen werden wir am Samstag erarbeiten, wie der Sozialstaat Einsamkeit endlich effektiv bekämpfen kann."

In dieser Woche startet die ordentliche Verbandstagung 2023 des SoVD unter dem Motto "Gemeinsam gegen einsam". Highlight der mehrtägigen Veranstaltung im Hotel Pullmann Schweizer Hof in Berlin ist dabei der öffentliche Teil am Samstag, 11. November. Themenschwerpunkt ab 10.00 Uhr wird die Wechselwirkung zwischen Armut und Einsamkeit sein. Nach einem Videogrußwort von Bundeskanzler Olaf Scholz folgt ein Impulsbeitrag der SoVD-Vorstandsvorsitzenden Michaela Engelmeier. Sie freut sich besonders auf die Keynote der Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. "Lisa Paus hat sich vor allem durch ihren hartnäckigen Einsatz zur Einführung der längst überfälligen Kindergrundsicherung jetzt schon um die Bekämpfung der Armut bei uns in Deutschland verdient gemacht. Am Samstag wird sie uns die Einsamkeitsstrategie der Bundesregierung vorstellen", so Engelmeier.

Besonderes Highlight der Veranstaltung wird die hochkarätig besetzte Podiumsdiskussion sein. Unter dem Titel "Macht Armut einsam? - Wie unser Sozialstaat Einsamkeit bekämpfen kann" werden verschiedene Expertinnen und Experten ihre Ansichten und Erfahrungen austauschen und Wege diskutieren, wie soziale Einbindung und Unterstützung verbessert werden können, um Einsamkeit zu bekämpfen. Dabei sind unter anderem die Bundesvorsitzende von Bündnis90/Die Grünen, Ricarda Lang und SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert. Außerdem diskutieren die Gründerin der Tafeln und Vorsitzende der Berliner Tafel, Sabine Werth, sowie die Parasportlerin Kirsten Bruhn. Michaela Engelmeier erhofft sich hier wertvolle Impulse: "Gemeinsam wollen wir dabei Wege finden, um Armut und Einsamkeit endlich effektiv anzugehen, sowie eine inklusivere Gesellschaft zu fördern. Im Anschluss besteht dann noch für alle die Möglichkeit, den beeindruckenden SoVD-Parcours zu unserer Kampagne 'Gemeinsam gegen einsam' zu erkunden".

Interessierte Journalist*innen können die Veranstaltung auf zwei verschiedene Varianten verfolgen: zum einen über den eigens eingerichteten Stream oder auch live vor Ort. HIER (https://www.youtube.com/watch?v=dpqBtRLDtfg) gelangen Sie zum Livestream. Akkreditierungen für den öffentlichen Teil der SoVD-Verbandstagung richten Sie bitte per Mail an pressestelle@sovd.de.

