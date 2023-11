Düsseldorf (ots) - Ab sofort übernimmt die Cateringsparte des Multiservice-Anbieters Klüh die gastronomische Versorgung bei dem Arzneimittelhersteller R-Pharm in Illertissen. Die Laufzeit des Neuauftrags beträgt drei Jahre. "Klüh hat uns mit einem zeitgemäßen Angebot, das stark auf unsere Bedürfnisse und Wünsche eingegangen ist, überzeugt", erklärt Uwe Garschke, Manager Site Services & Security bei R-Pharm.

Zu den von Klüh Catering erbrachten Leistungen gehören Frühstücks-, Mittags- und Zwischenverpflegung sowie die Bewirtung von Konferenzen und Sonderveranstaltungen. Die Tischgäste kommen hierbei in den Genuss einer hochwertigen Gastronomie mit umfangreicher Speisenauswahl, bei der viel Wert auf frische Produkte und eine ansprechende Präsentation gelegt wird. Suppen, ein Dessert-Buffet, sowie mehrere Kaffeestationen runden das Angebot ab.

Neue Impulse ins Betriebsrestaurant bringt eine wechselnde Küche mit lokalen Klassikern, internationalen Spezialitäten sowie vegetarischen und veganen Speisekonzepten, wobei alle Gerichte auch nachhaltig verpackt zum Mitnehmen angeboten werden. Nährwertangaben, Informationen zu Allergenen und Zusatzstoffen sowie besondere Angebote und kulinarische Aktionen können über die Klüh-Catering-App eingesehen werden.

Um den Tischgästen ein Gefühl für den Umwelt-Fußabdruck der angebotenen Speisen zu geben, weist Klüh vor Ort sowie auch in der Klüh Catering-App den Nachhaltigkeitswert zu jedem Menü aus. Dabei wird nicht nur der gängige CO2-Wert ermittelt, sondern künftig auch Faktoren wie Wasserverbrauch und Tierwohl. Zu den weiteren Funktionen der Klüh Catering-App gehören Nährwertangaben des tagesaktuellen Speiseplans, Infos zu Allergenen und Zusatzstoffen, besondere Angebote, kulinarische Aktionen und Aktionsgerichte.

Die R-Pharm Germany GmbH ist ein mittelständisches Pharmaunternehmen mit rund 400 Mitarbeitenden im bayrisch-schwäbischen Illertissen, das Arzneimittel für Patient*innen in 150 Ländern produziert und verpackt. Das Unternehmen blickt auf eine über 150-jährige Firmengeschichte zurück.

Über Klüh:

Mit über 30 Jahren Erfahrung bietet der Branchen-Champion nicht nur Catering für Mitarbeitende, sondern auch für Patient*innen, Senior*innen, Reisende, Schul- und Kindergartenkinder und ist im Bereich Care Catering die unangefochtene Nummer 1 der Contract Caterer in Deutschland (Studie gvpraxis 05/2023). Klüh Catering gehört zur Klüh Service Management GmbH, einem international agierenden Multiservice-Anbieter aus Düsseldorf. Im Jahr 1911 gegründet, verfügt das Familienunternehmen über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich infrastrukturelle Dienstleistungen. In den Fachbereichen Cleaning, Catering, Clinic Service, Security, Personal Service, Airport Service und Integrated Services werden sowohl Einzeldienstleistungen als auch Multiservice-Konzepte angeboten. Das Unternehmen setzt mit fast 58.000 Mitarbeitenden in sieben Ländern rund 923 Mio. Euro (2022) um. Weitere Informationen unter www.klueh.de.

