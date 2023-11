Unterföhring (ots) - Wann findet man online die besten Preise? Wo lauern versteckte Kostenfallen? Und mit welchen Kniffen kann man bei Versicherungen, Banking & Co. bares Geld sparen? Sechs Wochen vor Weihnachten verrät SAT.1 im "SAT.1 SPEZIAL. Deutschlands größter Schnäppchentest" live am Donnerstag, 9. November 2023, um 20:15 Uhr die smartesten Schnäppchenjäger-Tricks, die nicht nur Sparfuchs-Herzen höherschlagen lassen. Das Beste: SAT.1-Zuschauer:innen haben die Chance, sich einen ganzen Trailer voller exklusiver Produkte von Mountainbike bis Smart TV in einem einmaligen Gewinnspiel zu sichern. Matthias Killing moderiert das "SAT.1 SPEZIAL. Deutschlands größter Schnäppchentest".

