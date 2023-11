Berlin (ots) - Der Deutsche Feuerwehrverband trauert um sein Ehrenmitglied Rolf-Dieter Bräunig. Der Niedersachse verstarb im Alter von 86 Jahren. Bräunig vertrat in seiner Amtszeit als Vizepräsident des Deutschen Feuerwehrverbandes (DFV) von 1981 bis 1996 im Präsidium stets die Interessen der deutschen Berufsfeuerwehren. "Sein engagiertes Mitwirken im DFV war ein wesentlicher Beitrag zur Weiterentwicklung des Verbandes", hieß es 1996 in seiner Ernennung zum DFV-Ehrenmitglied. In seiner Zeit als Vizepräsident bekleidete Rolf-Dieter Bräunig auch die Funktion als Ständiger Vertreter des Präsidenten.

"Sein besonderer Einsatz galt der Weltleitmesse INTERSCHUTZ, die er als Chef der Feuerwehr Hannover räumlich wie inhaltlich mit großem Engagement begleitete", würdigt Hermann Schreck, DFV-Vizepräsident und Ständiger Vertreter des Präsidenten, die Verdienste. Als Leitender Branddirektor setzte Bräunig sich vor allem für die soziale und berufsfachliche Betreuung sowie die Ausbildung der Feuerwehrangehörigen ein. Rolf-Dieter Bräunig wurde unter anderem mit der Goldenen Ehrennadel des Deutschen Feuerwehrverbandes ausgezeichnet.

