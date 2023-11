Hamburg (ots) - Mamma mia, hat der eine Crema: Mit Caffè Molinari bringt Tchibo original italienischen Kaffee in Profi-Qualität nach Deutschland - und das passende Lebensgefühl gleich mit. Denn in Bella Italia hat Tchibo die Familienrösterei Caffè Molinari entdeckt, die für eine über 200-jährige Tradition und Erfahrung in der Belieferung von Kaffeebars in Italien und in vielen anderen Ländern weltweit steht - und jetzt, gibt es diesen Genuss auch für Zuhause. Geröstet und verpackt im italienischen Modena kommen gleich vier Premiumkaffees nach Deutschland: drei Caffè Crema und ein Espresso. Ab sofort ist Caffè Molinari exklusiv bei Tchibo, in den Filialen und online, erhältlich. Für ca. 16,99 Euro/Kilo Ganze Bohne.

Premiere: Der erste Kaffee aus Italien bei Tchibo

Auf Reisen durch Italien hat Tchibo die Traditionsrösterei Caffè Molinari entdeckt. Die Leidenschaft für Kaffee und Genuss ist der Start für die gemeinsame Zukunft. Deshalb begrüßt Caffè Molinari Tchibo als Partner. Zusammen bringen Caffè Molinari und Tchibo erstmalig einen Kaffee in die Filialen und den Onlineshop, der in Italien geröstet und verpackt wurde. Beide Unternehmen verbindet eine lange Familientradition und ganz viel Herzblut für Kaffee: 1800 hat Giuseppe Molinari sein Delikatessengeschäft in Modena in der Emilia Romagna eröffnet, der heimlichen Genusshauptstadt Italiens. 80 Jahre später wird Molinari mit seinen Delikatessen zum königlichen Hoflieferanten ernannt. 1890 kommt ein schon damals angesagtes Restaurant hinzu - und 1911 die erste eigene Kaffeebar. 1944 gründet Molinari die erste eigene Rösterei, seitdem liegt der Fokus der Familie auf der Handwerkskunst der Kaffeeherstellung - und auf der Belieferung von Kaffeebars in Italien und in vielen anderen Ländern weltweit. Und das in sechster Generation.

Amore per l'aroma: Italienisches Lebensgefühl aus der Kaffeebar

Die Italiener sind nicht nur die Erfinder des Espresso, sondern stehen auch für eine lange Kaffeebar-Tradition: Espresso wird am Tresen serviert und im Stehen getrunken. Molinari steht bis heute für diesen authentischen Kaffeegenuss nach original italienischem Kaffeebar-Rezept. Mit dem cremig vollmundigen Espresso Perfetto, dem aromatisch und ausgewogenen Caffè Crema Delizioso, dem weich und samtigen Caffè Crema Cremoso und dem ausdrucksstarken und charaktervollen Caffè Crema Gustoso bringen gleich vier Sorten italienisches Lebensgefühl in die Tasse - perfekt abgestimmt für Vollautomaten, Siebträger oder Espressokocher. Die herausragende Crema gewinnt der Caffè Molinari dabei aus seiner typisch italienischen Rezeptur aus Arabica und Robusta Kaffees. Un Caffè, per favore!

