Stuttgart, Deutschland (ots) - Swanetien? Die Wahrscheinlichkeit ist groß, noch nie von diesem Landstrich gehört zu haben. Unter Wintersport-Fans entwickelt sich die Region in Georgien allerdings gerade zum Geheimtipp. Mit seinen mittelalterlich anmutenden Dörfern, 5000 Meter hohen Gipfeln und dem unberührten Tiefschnee zieht dieses wilde Powder-Paradies immer mehr Abenteuerlustige an. Im neuen Skitouren-Special der Motor Presse Stuttgart kann man sich einen ersten Eindruck von diesem Reiseziel machen. Das Heft liegt den aktuellen Ausgaben der Magazine outdoor und MOUNTAINBIKE bei, die ab heute im Handel und unter shop.motorpresse.de erhältlich sind (auch als E-Paper), sowie der am 6. Dezember 2023 erscheinenden Ausgabe 01/24 von klettern.

Auch Alpenfans können sich vom Skitouren-Special inspirieren lassen: Die Zwei-Tages-Tour zum 3131 Meter hohen schweizer Berg Piz Grialetsch zwischen Davos und dem Engadin ist perfekt für die erste Skihochtour: Die Kombination von einsamen Landschaften, Gipfelglück, uriger Hüttenstimmung und schließlich einer fantastischen Abfahrt erzeugt einen Rausch, der noch lange nachwirkt.

Vor allem bietet das Skitouren-Special jedoch wieder umfassende Empfehlungen, die sowohl Einsteiger als auch Fortgeschrittene dabei unterstützen, sich für das individuell beste Equipment entscheiden zu können: "Es gibt unter anderem einen großen Test von 27 aktuellen Tourenski-Bestsellern vom Aufsteiger bis zum Freerider, eine Übersicht der verschiedenen Neuheiten bei Boots und Bindungen sowie eine Marktübersicht für Lawinenrucksäcke", sagt outdoor-Chefredakteur Alex Krapp. "Über diesen potenziell lebensrettenden Teil der Ausrüstung kursieren immer noch zu viele Irrtümer." Das Thema Risiko und Sicherheit beleuchtet auch das Interview mit dem alpinen Rennläufer Michael Arnold, der heute als Bergführer und Tourenguide im Aostatal arbeitet und damit die Verantwortung für das Leben seiner Gäste trägt.

Von der opulenten Beilage profitieren erneut auch Mountainbiker, die keine Lust auf Winterpause haben. "Beide Sportarten atmen den gleichen Spirit", sagt MOUNTAINBIKE-Redaktionsleiter André Schmidt. "Workout und Naturgenuss auf dem Weg nach oben, dann Spaß und technische Herausforderung bei der Fahrt ins Tal."

