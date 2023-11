Hamburg (ots) - Zum Gedenken an die Pogromnacht vor 85 Jahren und zum Jahrestag des Mauerfalls senden die tagesthemen gemeinsam mit dem Mitteldeutschen Rundfunk am 9. November eine Spezialausgabe live aus Bitterfeld-Wolfen. Das Industrie- und Filmmuseum der Stadt wird an diesem Tag zum tagesthemen-Studio. Bis 1990 stand hier unter anderem eine Filmfabrik.

Moderatorin Jessy Wellmer wirft in der Sendung einen Blick auf die Region, die nach der Wende durch die Schließung vieler Betriebe einen wirtschaftlichen Niedergang erlebte. In einer Reportage geht sie der Stimmung in Bitterfeld-Wolfen 34 Jahre nach dem Mauerfall nach und spricht mit Unternehmerinnen und Unternehmern, die sich neu in der Stadt ansiedeln wollen.

Die tagesthemen beschäftigen sich in dieser Spezialausgabe auch mit jüdischem Leben in Mitteldeutschland. Wie hat es sich seit den Terrorangriffen der Hamas auf Israel verändert? Wie fühlen sich Jüdinnen und Juden heute, 85 Jahre nach der Pogromnacht?

Interviewpartner in der Sendung ist unter anderem Ministerpräsident Reiner Haseloff von der CDU.

Jessy Wellmer, Moderatorin tagesthemen: "Ich freue mich, gleich nach meinem Start bei den tagethemen vor Ort aus Bitterfeld-Wolfen zu berichten. Der 9. November ist ein Tag des Erinnerns an die Pogrome 1938 und auch an die politischen Umbrüche wie den Mauerfall 1989, der auch direkt mit meiner Biografie verbunden ist. Gerade in diesen Zeiten ist es gesellschaftspolitisch wichtig, diesem historisch ambivalenten Tag besondere Aufmerksamkeit zu widmen."

Helge Fuhst, Zweiter Chefredakteur ARD-aktuell: "Ostdeutschland prägt die tagesthemen, ob in mittendrin-Reportagen, Kulturbeiträgen oder der aktuellen Berichterstattung. Das wollen wir - der MDR und die tagesthemen - mit der Sendung aus Sachsen-Anhalt noch einmal unterstreichen. Mit Bitterfeld-Wolfen haben wir uns für einen Ort entschieden, der für vieles steht, was in der DDR und nach der Wiedervereinigung versäumt wurde, wo es aber inzwischen viele positive Entwicklungen zu berichten gibt. Zu Ostdeutschland gehört auch das jüdische Leben, dem wir 85 Jahre nach der Reichspogromnacht besondere Beachtung schenken möchten."

Julia Krittian, Chefredakteurin Mitteldeutscher Rundfunk: "Regionalität ist die große Stärke der ARD. Umso wichtiger ist es, die großen Themen unserer Zeit mit den Lebenswirklichkeiten der Menschen in der Region abzugleichen. Ganz bewusst wollen wir mit Sendungen vor Ort auch den Kontakt und Dialog mit unserem Publikum suchen. Ich freue mich daher sehr auf die tagesthemen und auf MDR Aktuell live aus Bitterfeld-Wolfen eine Stadt mitten im Wandel, geprägt von Herausforderungen und Aufbruch zugleich."

Die tagesthemen werden am 9. November um 22.15 Uhr live im Ersten ausgestrahlt. Zu finden ist die Sendung danach auch in der ARD Mediathek und auf tagesschau.de. Die tagesthemen gehören wie tagesschau, tagesschau24 und tagesschau.de zur ARD Gemeinschaftsredaktion ARD aktuell beim NDR in Hamburg.

