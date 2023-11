Niedernberg (ots) - Der Kerzenanzünder USB, Gold, wird mit sofortiger Wirkung zurückgerufen. Untersuchungen haben eine Überschreitung der zulässigen Grenzwerte für Blei ergeben, wodurch eine Gefährdung der Gesundheit nicht vollständig auszuschließen ist. Von einer weiteren Verwendung dieses Produkts wird abgeraten.

Verkauft wurde die betroffene Charge vom 1. Juli bis 31. Oktober 2023 in den DEPOT Filialen sowie im DEPOT Online Shop. Kunden, die den Kerzenanzünder in diesem Zeitraum erworben haben, können den Artikel, auch ohne Vorlage des Kassenbons, gegen Erstattung des vollen Verkaufspreises in jeder DEPOT Filiale zurückgeben.

Produktname: Kerzenanzünder USB (Gold)

Artikelnummer: UNL0017070 (Charge Lot 4900036448 und 4200020632)

Erhältlich: 12,99EUR // CHF 22,95 in den DEPOT Filialen und im DEPOT Online Shop

Verkaufszeit: 1. August bis 30. Oktober 2023

Über DEPOT

Die Gries Deco Company, mit den starken Marken DEPOT, ipuro und ROOMS by DEPOT, gehört heute zu den großen Deko- und Einrichtungsspezialisten im deutschsprachigen Raum. Aktuell beschäftigt das Unternehmen rund 6.500 Mitarbeiter und hat 500 DEPOT Filialen (inklusive Partner) in Deutschland, Österreich und der Schweiz geöffnet.

Pressekontakt:

Aleksandar Blitva E-Mail: depot@gciworldwide.com BCW Germany Darmstädter Landstraße 112 60598 Frankfurt am Main

Original-Content von: DEPOT, übermittelt durch news aktuell

Presseportal-Newsroom: news aktuell GmbH