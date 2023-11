Hannover (ots) - Für die Handwerksbranche tätige Unternehmen wissen, wie groß das Angebot an Betrieben ist - und damit auch die Schwierigkeit, qualitätvolle Partner zu finden und dauerhaft zu halten. Als Geschäftsführer der A&M Unternehmerberatung GmbH haben sich Marvin Flenche und Alexander Thieme der Aufgabe verschrieben, Handwerksunternehmen mithilfe von zielgerichtetem Marketing zu planbar mehr Kundenanfragen und qualifizierten Mitarbeitern zu verhelfen. Darüber hinaus arbeitet das Unternehmen gemeinsam mit Partner-Manager Sami Shamo mit verschiedenen Kooperationspartnern der Branche zusammen, um gemeinsam für beste Ergebnisse in der Handwerksbranche zu sorgen. Hier erfahren Sie mehr über die Kooperationen und wie sie dabei im Detail vorgehen.

Starke Partner zu haben, ist für Unternehmen jeder Branche von unschätzbarem Wert. Gleiches gilt auch für die Handwerksbranche. Verfolgen Anbieter und Dienstleister das gleiche Ziel, können diese nicht selten vom Erfolg und den Methoden des jeweils anderen profitieren und so für messbar bessere Ergebnisse sorgen. Diesen Gedanken verfolgen auch Marvin Flenche und Alexander Thieme als Geschäftsführer der A&M Unternehmerberatung GmbH. Sie haben erkannt, dass es zahlreiche andere Unternehmen gibt, die ebenso wie sie die Handwerksbranche unterstützen. Ihre Kräfte wollen sie nun bündeln und haben die Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern ins Leben gerufen. "Gemeinsam sind wir stark - wieso also sollte man sich die Gelegenheit entgehen lassen, von den Maßnahmen anderer Unternehmen zu profitieren? Als Kooperationspartner unterstützen wir uns gegenseitig und garantieren so beste Ergebnisse für die Unternehmen unserer Kunden", betont Marvin Flenche.

Als Branchenpartner für Fachfirmen aus dem Handwerk wird die Wertschätzung der Branche für das Team der A&M Unternehmerberatung GmbH großgeschrieben. Umso wichtiger war es für Marvin Flenche und Alexander Thieme, noch bessere Ergebnisse für ihre Zielgruppe zu garantieren. Gemeinsam mit Partner-Manager Sami Shamo haben sie daher die Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern in ihr Programm aufgenommen. "Wie in jeder anderen Branche auch, leben für die Handwerksbranche tätige Unternehmen davon, ihre Kunden erfolgreicher zu machen. Schließlich bringt deren Wachstum auch gleichzeitig Wachstum für das eigene Unternehmen", erklärt Sami Shamo. "In der Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern ist es möglich, dieses Wachstum an verschiedenen Stellen zu optimieren." Als Experte für die Kooperationspartner der A&M Unternehmerberatung GmbH ist es sein Ziel, ihr bestehendes Netzwerk zu pflegen und aufzubauen, um Stabilität in die Zusammenarbeit der Unternehmen zu bringen. Von einer Kooperation können sowohl Hersteller, Verbände und Institutionen als auch Dienstleister, Netzwerke und Großhändler profitieren. Denn gemeinsam mit Sami Shamo wird den Partnern der A&M Unternehmerberatung GmbH zu planbaren sowie messbaren Ergebnissen verholfen.

Mit Kooperationen zu gemeinsamem Wachstum: Wie Partner von einer Zusammenarbeit profitieren

"Die Kooperationspflege steht bei uns ganz oben, denn auch wir profitieren davon, wenn unsere Partner ihre Geschäfte erweitern können. Durch diese Symbiose werden sowohl wir als auch unsere Partner und deren Partnerfirmen durch eine Kooperation automatisch erfolgreicher. Wir begegnen unseren Kunden dabei immer auf Augenhöhe, denn wir wissen, womit sie täglich zu tun haben", so Sami Shamo. Kooperationspartner der A&M Unternehmerberatung GmbH profitieren von ihrem Netzwerk aus über 1.000 Handwerksunternehmen und nutzen den ständigen Bedarf an neuen Produkten und Lösungen, um sich vom Markt abzuheben. Darüber hinaus nimmt das Unternehmen ihre Partner in ihre Branchen-Empfehlungsliste auf - so erreichen die Angebote ihrer Partner mehr Sichtbarkeit und Interessenten können sich direkt bei ihnen melden. "Durch das Steigern der Produktbekanntheit verhelfen wir unseren Kooperationspartnern zu mehr Kunden, mehr Aufträgen und damit zu mehr Umsatz", sagt Sami Shamo.

Darüber hinaus bietet die A&M Unternehmerberatung GmbH neben individuell angepassten Werbekampagnen zur Gewinnung von Mitarbeitern für ihre Kooperationspartner sowie deren Partner und Neukunden auch Schulungen, zum Beispiel in Form von E-Learning Kursen, an. Außerdem unterstützen sie ihre Partner bei Messeauftritten. "So erhöhen wir die Chance unserer Partner, dass sie das aktive Marketing vorantreiben - für eine maximale Marktpräsenz und Kundenbindung", erklärt Sami Shamo. Eine Kooperation ist für verschiedene Partner, von Verbänden über Hersteller bis hin zu Dienstleistern, interessant: Dabei profitieren sie beispielsweise von branchenrelevanten Erkenntnissen und dem Stärken der Mitgliederbeziehungen. Überdies erweitert das breite Handwerkernetzwerk die Einflussbereiche von Institutionen und verbessert den Absatz von Großhändlern. "Egal ob durch steigende Aufträge, neue Fachkräfte oder verbesserte Vertriebsprozesse - wachsen unsere Partner, wachsen auch wir", sagt Sami Shamo.

Durch neue Wege zur Lösung heutiger Herausforderungen: Das Konzept der A&M Unternehmerberatung GmbH

"Aus meiner eigenen Erfahrung weiß ich, dass strukturierte Prozesse in einem Handwerksbetrieb unerlässlich sind. Auch die Digitalisierung muss im Handwerk ernst genommen werden. Marketingagenturen können dabei eine enorme Hilfe und Entlastung bieten - am wichtigsten ist dabei aber, dass die Agentur auch die Branche kennt", so Sami Shamo. Das bietet auch die A&M Unternehmerberatung GmbH: Die Marketingagentur ist darauf spezialisiert, den Vertrieb von Handwerksunternehmen zu digitalisieren, damit die Branche als bedeutender Wirtschaftszweig zukünftig erhalten bleibt.

Mit dieser Motivation helfen sie ihren Partnern durch lukrative Kundenanfragen und qualifizierte Mitarbeitern zu mehr Planbarkeit und Wachstum. Am Anfang der Zusammenarbeit steht ein Beratungsgespräch, in dem die spezifischen Bedürfnisse ihrer potenziellen Kooperationspartner ermittelt werden, um ein gemeinsames Ziel zu formulieren. Die Vorgehensweisen und notwendigen Marketingmaßnahmen werden transparent besprochen, um diese dann mit allen notwendigen Informationen und der benötigten Unterstützung umzusetzen. "Gemeinsam arbeiten wir daran, das Handwerk noch erfolgreicher zu machen", so Sami Shamo abschließend.

Sind auch Sie für die Handwerksbranche tätig und wollen von der Zusammenarbeit mit starken Kooperationspartnern profitieren? Dann melden Sie sich jetzt bei Sami Shamo (https://www.am-beratung.de/partner) von der A&M Unternehmerberatung GmbH und vereinbaren Sie einen Termin, um mehr zu erfahren!

