Erfurt (ots) - KiKA zeigt am 10. November 2023 eine erlesene Auswahl an europäischen Animations- und Realkurzfilmen, moderiert von Soraya Jamal ("Team Timster", KiKA/rbb/NDR). Mit den Kurzfilmen, die von deutschen Kinderfilmfestivals empfohlen wurden, möchte KiKA mehr Aufmerksamkeit auf abwechslungsreiche Erzählarten und Stilistik sowie die in den Filmen behandelten Themen lenken.

Präsentiert werden die Produktionen, die sich in diesem Jahr um Themen wie Andersartigkeit, Mut, Veränderung, Heimat und Identität drehen, auf dem prominenten LOLLYWOOD-Sendeplatz, Freitagabend um 19:30 Uhr sowie auf kika.de und im KiKA-Player. Ein Kurzfilm wurde bereits am Freitag, den 3. November 2023, nach dem Spielfilm "Eva und Adam" (NDR) um 19:30 Uhr gezeigt. Auf kika.de kann ab 10. November 2023 für den Lieblingsfilm abgestimmt werden. Teilnehmende können KiKA-Fanpakete und eine Akkreditierung für ein Filmfestival in ihrer Nähe erhalten.

Die Filme im Überblick:

Freitag, 3. November 2023, 19:30 Uhr

- "Mishou" (Animation, Milen Vitanov, Deutschland, 2020)

Freitag, 10. November 2023, ab 19:30 Uhr

- "Paolos Glück" (Animation, Thorsten Drößler und Manuel Schroeder, Deutschland, 2021) - "Planet Robin" (Realfilm, Johan Kaos, Norwegen/Rumänien/Dänemark, 2022) - "Laika & Nemo" (Animation, Jan Gadermann, Deutschland, 2022)- "Schuldisko" (Realfilm, Christian Zetterberg, Schweden, 2018) - "Magma" (Realfilm, Luca Meisters, Niederlande, 2023) - "Geh weg, Alfred!" (Animation, Célia Tisserant und Arnaud Demuynck, Frankreich, 2023)

Die fremdsprachigen Filme werden von Samuel Koch aus "Schloss Einstein" (MDR/KiKA) eingesprochen.

Unterstützt wird KURZweilig von KUKI Berlin, dem Schlingel Chemnitz, dem Kinderfilmfestival Goldener Spatz, dem Filmfest Dresden, den Internationalen Kurzfilmtagen Oberhausen, der Berlinale, dem Lucas Filmfestival in Frankfurt am Main und Mo & Friese Hamburg. An der Filmauswahl war in diesem Jahr auch der KiKA-Kinderredaktionsrat beteiligt.

Verantwortliche Redakteurinnen für "KURZweilig - Das Kurzfilmfestival bei KiKA" sind Silke Haverkamp und Corinna Schier.

Weitere Informationen finden Sie im KiKA-Kommunikationsportal unter kommunikation.kika.de.

Pressekontakt:

Der Kinderkanal von ARD und ZDF Unternehmenskommunikation Gothaer Straße 36 99094 Erfurt Telefon: +49 361.218-1827 E-Mail: kommunikation@kika.de kommunikation.kika.de

Original-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell

Presseportal-Newsroom: news aktuell GmbH