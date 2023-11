Hannover (ots) - Eiweiß ist nicht nur für Bodybuilder wichtig - es ist auch ein echter Geheimtipp für alle, die ein paar Kilos loswerden möchten. Dazu müssen auch keine Proteinshakes und Eiweißriegel verzehrt werden - es ist durchaus möglich, die Eiweißzufuhr mit alltäglichen Lebensmitteln zu decken und dabei von den Vorteilen von Protein zu profitieren.

"Eiweiß kann beispielsweise eine sehr große Hilfe dabei sein, Heißhunger zu stillen", verrät Fitnesstrainer und Ernährungsexperte Jan Bahmann. In diesem Artikel verrät er, warum Eiweiß beim Abnehmen eine bedeutende Rolle spielt.

Grund 1: Eiweiß verbessert das Sättigungsgefühl

Eine der herausragenden Eigenschaften von Eiweiß ist seine Fähigkeit, ein lang anhaltendes Sättigungsgefühl zu erzeugen. Im Vergleich zu Fetten und Kohlenhydraten wirken Proteine länger sättigend. Wenn proteinreiche Lebensmittel in die Ernährung integriert werden, sind der Bedarf an Zwischenmahlzeiten und die Wahrscheinlichkeit von Heißhungerattacken daher oft geringer. Das kann dazu beitragen, die tägliche Kalorienaufnahme zu reduzieren, was ein entscheidender Faktor bei der Gewichtsabnahme ist.

Grund 2: Proteine tragen zur Erhaltung der Muskelmasse bei

Gewichtsverlust ist für viele Menschen ein wichtiges Ziel, doch gleichzeitig möchten sie sicherstellen, hauptsächlich Fett statt Muskelmasse zu verlieren. Eine ausreichende Proteinzufuhr kann dazu beitragen, die Muskelmasse während einer Diät zu erhalten. Das ist von besonderer Bedeutung, da Muskelgewebe mehr Kalorien verbrennt als Fettgewebe. Ein höherer Muskelanteil im Körper trägt somit zur Steigerung des Grundumsatzes bei.

Grund 3: Eiweiß erhöht die Fettverbrennung

Ein weiterer wichtiger Aspekt von Eiweiß ist seine hohe thermische Wirkung im Vergleich zu Fetten und Kohlenhydraten. Das bedeutet, dass der Körper mehr Energie für die Verdauung, Absorption und Verstoffwechselung von Proteinen aufwendet. Obwohl Eiweiß etwa vier Kilokalorien pro Gramm liefert, resultiert seine thermische Wirkung netto in einer geringeren Kalorienaufnahme in Höhe von etwa 3,2 Kilokalorien pro Gramm. Dieser zusätzliche Energieverbrauch bei der Verdauung von Proteinen kann langfristig zu einer gesteigerten Fettverbrennung beitragen.

Grund 4: Proteine sind einfach in die Ernährung integrierbar

Die vielleicht beste Nachricht ist, dass keine teuren Proteinshakes oder sonstigen Nahrungsergänzungsmittel erforderlich sind, um von den Vorteilen von Eiweiß zu profitieren. Natürliche Lebensmittel wie Eier, Fisch, mageres Fleisch, Hülsenfrüchte und Milchprodukte sind hervorragende Proteinquellen, die mühelos in den täglichen Speiseplan integriert werden können. Beim Abnehmen könnte das der Schlüssel zum Erfolg sein.

Über Jan Bahmann:

Jan Bahmann ist Abnehmcoach. Gemeinsam mit seinem Team hilft er seinen Kundinnen dabei, langfristig abzunehmen und ihre Wohlfühlfigur zu erreichen. Die Besonderheit: Im Mittelpunkt des Coachings steht neben der bloßen Gewichtsreduktion vor allem der Aufbau eines neuen Bewusstseins für einen gesunden Lebensstil - ohne große Einschränkungen oder Verzicht. Weitere Informationen unter: https://janbahmann.de/.

Pressekontakt:

Pressekontakt: Bahmann Coaching GmbH Jan Bahmann kontakt@janbahmann.de

Pressekontakt: Ruben Schäfer redaktion@dcfverlag.de

Original-Content von: Bahmann Coaching GmbH, übermittelt durch news aktuell

Presseportal-Newsroom: news aktuell GmbH