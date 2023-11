Norrköping, Schweden (ots) - Nach neun begeisternden Tagen, in denen das schwedische Norrköping Zuhause der 5. European Choir Games & Grand Prix of Nations war, ging das Festival der Chormusik gestern mit einem emotionalen Abschlusskonzert zu Ende. Über 63 Chöre und mehr als 2000 Teilnehmende aus 25 Ländern vermittelten eine kraftvolle Botschaft der Verbundenheit und des kulturellen Austauschs durch die universelle Sprache der Musik.

Viveca Valgren, Projektmanagerin für die Stadt Norrköping, zeigte sich vom Verlauf der Festivalwoche begeistert: "Was für eine Woche! Aus der regnerischen und dunklen Herbstwoche wurde ein helles, warmes und fröhliches Fest der Musik. Musik bringt die Völker wirklich zusammen. Die Stimmen verteilten sich über die ganze Stadt, von den Konzertorten bis hin zu Restaurants und Kneipen. Neue Freundschaften blühten auf. Norrköping ist dankbar dafür, dass es die Gelegenheit erhalten hat, ein so großartiges Ereignis auszurichten."

Mit der Fahnenübergabe an die nächste Gastgeberstadt Aarhus in Dänemark gingen die diesjährigen European Choir Games & Grand Prix of Nations in Norrköping offiziell zu Ende. Vom 28. Juni bis 6. Juli 2025 sind Chöre der Welt erneut eingeladen, zusammenzukommen, zu singen und in den europäischen und internationalen Wettbewerben anzutreten.

Günter Titsch, Präsident von INTERKULTUR und des World Choir Council: „Die 5. European Choir Games & Grand Prix of Nations in Norrköping haben bewiesen, dass die Welt des Chorgesangs nach wie vor stark und lebendig ist. Dieses Festival hat internationale Freundschaften gestärkt und Menschen zusammengebracht. Wir sind bereit, diese Reise im Jahr 2025 in Dänemark fortzusetzen und noch mehr Menschen zu begeistern!“

