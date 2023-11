München (ots) - In Norwegen fiel am 3. November 2023 die letzte Klappe zu einer neuen Staffel der international koproduzierten Krimiserie "Kommissar Wisting". Entstanden sind acht neue Folgen, in denen Sven Nordin in der Hauptrolle zwei neue Fälle ermittelt. Der Mord an einer Hotelangestellten und die gleichzeitige Entführung des Enkels des Hotelbesitzers geben dem Kommissar im ersten der beiden Fälle einige Rätsel auf. Der zweite Fall führt den körperlich angeschlagenen Kommissar zurück zu einem längst aufgeklärt scheinenden Verbrechen und mitten hinein in die höchsten Kreise der Ermittlungsbehörden.

An Nordins Seite spielen erneut Mads Ousdal, Thea Green Lundberg, Lars Berge, Mads Sjøgård Pettersen und Evelyn Rasmussen Osazuwa. In den Episodenrollen sind u. a. Rupert Evans, Shelley Conn und Andrea Bræin Hovig zu sehen.

Produziert wird "Kommissar Wisting" in der dritten Staffel von Viaplay Studios Norway AS (Ørjan Karlsen, Åshild Ramborg) für Viaplay Group (Hege Skjerven Clausen, Isak Eymundsson) in Koproduktion mit Cinenord (Silje Hopland Eik) und der ARD Degeto (Redaktion: Lea Berg, Sebastian Lückel) für die ARD. Regie führten Henrik Georgsson, der unter anderem an der Erfolgsserie "Die Brücke: Transit in den Tod" mitgewirkt hat, und Arild Fröhlich. Die Drehbücher schrieben Vegard Steiro Amundsen, der als Hauptautor der Reihe fungiert, sowie Ragnhild Tronvoll, Kjersti Ugelstad und Helena Nielsen nach den Romanen von Jørn Lier Horst. Hinter der Kamera standen Carl Sundberg und Trond Tønder. Den Weltvertrieb übernimmt Beta Film.

Gedreht wurde die neue Staffel vom 19. April bis 21. Juni sowie vom 30. August bis 3. November 2023 im südnorwegischen Larvik und Umgebung sowie im litauischen Vilnius.

Linear werden auch die Filme der dritten Staffel im Ersten mit vier Doppelfolgen zur Ausstrahlung kommen. In der ARD Mediathek wird diese mit 8 x 45 Minuten angeboten werden.

Pressekontakt:

ARD Degeto Kommunikation und Presse Leo Boll, Tel: 069/1509-380 E-Mail: leo.boll@degeto.de

Medusa Medienagentur Ulrike Seiler, Tel: 030/8090-6806 E-Mail: ulrike-seiler@t-online.de

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell

Presseportal-Newsroom: news aktuell GmbH