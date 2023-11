Unterföhring (ots) - 6. November 2023. Gnadenlos ehrlich. Herrlich umstritten. Übertrieben ehrgeizig: Spielerfrau Dilara Kruse, Reality-Star Patricia Blanco und Bachelor Dominik Stuckmann ziehen am Samstag, 18. November 2023, ab 18:00 Uhr live auf Joyn bei "Promi Big Brother" ein. Mit ihnen begeben sich Schlagersänger Peter Klein und Reality-Star Yeliz Koc in die Welt des großen Bruders: 24-stündige Kamerabeobachtung im Livestream bei Joyn PLUS+. Kein Kontakt zur Außenwelt. Allein den Regeln von Big Brother ausgesetzt. In SAT.1 startet "Promi Big Brother" am Montag, 20. November 2023, um 20:15 Uhr live.

Dilara Kruse (32), Spielerfrau: "Mich kennt zwar keiner, aber ich rocke das Ding!"

2020 lernt Dilara bei der Arbeit in einer Shisha-Bar den früheren Fußball-Nationalspieler Max Kruse kennen. Auf einen Antrag vor laufender Kamera folgt 2021 die Hochzeit. Gemeinsam mit ihrem Ehemann, der nach Stationen in Berlin und Wolfsburg derzeit in Paderborn kickt, spricht die 31-Jährige in ihrem YouTube-Channel "Die Kruses" über Fußball und ihre Beziehung. In der neuen #PromiBB-Staffel will Dilara mit gnadenloser Ehrlichkeit punkten: "So ehrlich wie dieses Jahr mit mir war 'Promi Big Brother' noch nie", verspricht sie. "Ich sage in meiner Art und Weise immer, was ich denke. Deshalb wird dieses Jahr King!". Gnadenlos ehrlich ist sie auch mit sich selbst: "Mich kennt zwar keiner, aber ich rocke das Ding!"

Patricia Blanco (52), Reality-Star: "Meine Problemzonen lagen noch nie hinter meiner Stirn."

Patricia Blanco dominiert in jüngster Vergangenheit die Schlagzeilen durch die gescheiterte Beziehung und eine anschließende Schlammschlacht mit Millionär Andreas Ellermann. Die Tochter des Schlagersängers Roberto Blanco war bereits in zahlreichen Reality-TV-Formaten. Sie weiß: "'Promi Big Brother' ist komplett authentisch und ein Strategie- und Psychologiespiel. Es ist ein Experiment auf engstem Raum." Mit Anspielung auf ihre unzähligen Schönheitsoperationen verspricht der Reality-Star: "Meine Problemzonen habe ich bearbeitet. Das Gute ist: sie lagen noch nie hinter meiner Stirn. Also erwartet nur das Beste von mir!"

Dominik Stuckmann (31), Bachelor: "Ich bin nicht hier, um Rosen zu verteilen."

2022 findet Dominik Stuckmann als "Der Bachelor" seine Partnerin Anna. Abseits der TV-Kameras verfolgt der 31-Jährige ehrgeizige Ziele: Sein Abitur absolvierte er auf einer Elite-Sportschule. Heute arbeitet er als IT-Spezialist, setzt Immobilienprojekte um und berät und investiert in Start-ups. Vor der Zeit bei "Promi Big Brother" hat der Ex-Bachelor Respekt: "'In allen anderen Shows, an denen ich teilgenommen habe, wurde ich wie ein Prinz behandelt. Ich glaube dies wird hier nicht der Fall sein." Das Image des Rosenkavaliers will er mit "Promi Big Brother" endgültig abschütteln: "Ich bin nicht hier, um Rosen zu verteilen, sondern um zu gewinnen und Geschichte zu schreiben."

