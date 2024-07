Berlin. Die EU macht Ernst und führt vorläufige Strafzölle auf E-Autos aus China ein. Ob sie tatsächlich gezahlt werden müssen, ist noch offen.

Die EU führt an diesem Freitag vorläufige Strafzölle auf den Import von Elektroautos aus China ein. Das geht aus dem EU-Amtsblatt hervor. Hintergrund sind Vorwürfe, dass chinesische Hersteller von umfassenden Subventionen profitieren und dies zulasten europäischer Hersteller geht.

Die Weltmärkte würden von „billigeren chinesischen Elektroautos überschwemmt“, hatte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen im Vorfeld der Bekanntgabe gesagt. Chinesische Anbieter wie BYD und SAIC haben ihren Anteil auf dem europäischen Markt für Elektroautos in den vergangenen zwei Jahren mehr als vervierfacht. Er lag nach Angaben des Analyseunternehmens Jato Dynamics im letzten Quartal des vergangenen Jahres bei 7,8 Prozent.

Spätestens im November muss nun von den EU-Staaten entschieden werden, ob auch langfristig Zölle eingeführt werden. In diesem Fall würden die vorläufigen Zölle dann in bestimmten Fällen rückwirkend erhoben.

Strafzölle gegen China: Bundesregierung zeigte sich im Vorfeld besorgt

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hatte bis zuletzt auf eine politische Lösung gesetzt. Deutschland habe kein Interesse daran, „dass es einen Wettlauf von Zöllen gibt und die Märkte dadurch fragmentiert werden“, betonte er. Auch China als Exportland habe daran kein Interesse. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich wiederholt gegen die Strafzölle positioniert.

Die chinesische Handelskammer in Brüssel hatte zuvor gewarnt, China werde „gezwungen sein, eine Reihe von Vergeltungsmaßnahmen zu ergreifen“. Peking wirft der EU seinerseits vor, gegen die Regeln der Welthandelsorganisation WTO zu verstoßen. „Es ist für jeden klar ersichtlich, wer die Handelskonflikte verschärft und einen ‚Handelskrieg‘ anzettelt“, erklärte ein Sprecher des chinesischen Handelsministeriums.

Wenige Tage nach der Ankündigung aus Brüssel hatte Peking der EU bereits mit Maßnahmen zur Beschränkung von Schweinefleischimporten gedroht. Das Handelsministerium in Peking kündigte eine entsprechende Anti-Dumping-Untersuchung an, in deren Folge China ebenfalls Strafzölle erheben könnte. Als weiteres mögliches Ziel chinesischer Zollerhöhungen gelten etwa Milchprodukte aus der EU.

