Es gibt viel zu besprechen in der Küche des „Alten Forsthauses“ in Braunlage (von links): Küchenchef Rafael Langa, Koch Misael Rincon, geschäftsführender Gesellschafter Oliver Nehmert, Hoteldirektion Sajda Kuchenbäcker und Ines Capelle von der Agentur für Arbeit in Goslar. © Andreas SChweiger/FMN | Andreas Schweiger