Berlin/Tirol. Im Zuge der Ermittlungen um den Ex-Milliardär René Benko und die Signa-Gruppe sollen Villa und Geschäftszentrale durchsucht worden sein.

In Tirol sollen Ermittler die Villa das Signa-Gründers René Benko durchsucht haben. Das bestätigte der Anwalt des Immobilieninvestors dem „Spiegel“. Bei der Durchsuchung gehe es um „Sicherstellung von allfälligen Unterlagen zu den medial ohnehin bereits transportierten Vorwürfen“, wird der Anwalt zitiert. Auch die Signa-Zentrale in Wien soll am Dienstag von zehn Ermittlern durchsucht worden sein, heißt es bei der „Kleinen Zeitung“.

Der ORF berichtet von einem Sondereinsatzkommando und einer Drohne, die vor der Luxusvilla in Igls gesehen gesichtet wurden. Benko verhalte sich laut Anwalt „kooperativ und konstruktiv“.

Verdacht auf Betrug: Ermittlungen gegen Benko und Signa Gesellschaft

Auf Anfrage des ORF verwies die Polizei auf die Wirtschafts- und Korruptionsanwaltschaft (WKSta). Die WKSta ermittelt gegen Benko und die Signa Gesellschaft wegen Betrugs. Dabei soll es sich um Täuschungen bei einer Kreditverlängerung handeln. Ein Anwalt Benkos weist die Vorwürfe allerdings zurück.

Benko war durch Immobiliengeschäfte und dank der Niedrigzins-Phase zum mehrfachen Milliardär geworden. Zugleich hatte er sich mit dem Kauf von Galeria Karstadt Kaufhof in Deutschland im stationären Handel versucht. Spätestens als die Zinsen 2023 wieder stiegen, geriet sein Imperium ins Wanken. Insolvenzen waren die Folge. Aktuell wird gegen den Ex-Milliardär wegen verschiedener vermuteter Delikte ermittelt.

fmg/dpa