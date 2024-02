Wolfsburg. Eine Studie kommt zum Ergebnis: Autohersteller und Zulieferer müssen sich und ihre Kunden besser vor Cyberattacken schützen.

In der schönen neuen Welt werden durchdigitalisierte Roboterautos in durchdigitalisierten Fabriken gebaut. Die Menschen sollen in diesen schönen neuen Autos viele digitale Anwendungen nutzen. Alles schön bequem, schön unterhaltsam, schön praktisch – und saugefährlich. Denn mit der zunehmenden Digitalisierung und Vernetzung steigt die Gefahr von Angriffen, die von Kriminellen gesteuert werden. Digital natürlich. Bei den Attacken kann es um Geld gehen, im schlimmsten Fall auch ums Leben, wenn sie etwa autonom fahrende Autos kapern.