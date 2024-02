Braunschweig. Mehr als 1400 Teilnehmer bei der Azubi-Messe im Eintracht-Stadion. Rund 90 Unternehmen aus der Region präsentieren ihre Angebote.

Eigentlich wollen Mert und Akif Polizisten werden. Die Sport-Eignungsprüfungen dafür stehen bald an. „Das ist unser Plan A. Heute haben wir hier aber unseren Plan B gefunden“, sagt der 19-jährige Mert. Was er damit meint, ist ein möglicher Ausbildungsplatz bei der Fitnessstudio-Kette Fitnessland. Der 18-jährige Simeon dagegen ist sich noch unsicher, wohin es ihn beruflich schlagen soll – er will sich inspirieren lassen.