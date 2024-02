Braunschweig. Der ehemalige VW-Vorstandschef tritt zum zweiten Mal als Zeuge auf. Aus heutiger Sicht würde er einiges anders bewerten.

So abgedroschen der Satz „Hinterher ist man immer schlauer“ auch ist, er bewahrheitet sich halt immer wieder. Das gilt auch für den milliardenschweren Kapitalanleger-Musterprozess vor dem Oberlandesgericht Braunschweig, in dem der 2015 öffentlich gewordene VW-Abgas-Betrug im Mittelpunkt steht. Am Donnerstag trat zum zweiten Mal der ehemalige VW-Konzernboss Martin Winterkorn als Zeuge auf. Und auch er sagt: Aus heutiger Perspektive würde er einiges anders bewerten, hinterfragen und entscheiden.