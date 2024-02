Braunschweig. Braunschweiger Ingenieurin entwickelt 'Heart Job' – ein Tool, das Arbeitnehmer und Firmen mit gleichen Werten zusammenbringen will.

Sarah Brauns hat bei BMW gearbeitet und bei Volkswagen. Zuletzt bei der Umweltschutzorganisation World Wide Fund For Nature (WWF) als Strategiemanagerin. Glücklich gemacht hat sie alles drei nicht. Unterschiedliche Wertevorstellungen bei ihren Arbeitsstationen führten bisher immer dazu, dass sie sich nach einem neuen Job umschaute. „Wie finde ich ein Unternehmen, das wirklich zu mir passt?“, war ihre treibende Motivation bei der erneuten Jobsuche. Bei Kununu – ein Bewertungsportal für Arbeitgeber – las sie die Bewertungen von Angestellten potenzieller neuer Arbeitgeber, bei LinkedIn – ein berufliches soziales Netzwerk – schrieb sie Mitarbeitende an, um sie nach dem Arbeitsumfeld zu befragen. Sehr proaktiv und interessiert also. Oft genug wurde ihr von der jeweiligen Firma dann aber abgeraten. „Das kann doch nicht sein“, sagt Sarah Brauns, „dass man nicht vor dem Jobstart herausfindet, ob man zueinander passt, sondern erst, wenn man dort anfängt zu arbeiten. Und dann, wenn es doch nicht passt, nach kurzer Zeit wieder geht.“