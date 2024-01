Berlin. Der freie Fall der Signa-Gruppe von Immobilieninvestor René Benko dauert an: Nun soll auch die Luxus-Kaufhauskette KaDeWe pleite sein.

Die zum Signa-Konzern gehörende Luxus-Kaufhauskette KaDeWe steht offenbar kurz vor der Insolvenz. Das berichtet das Wirtschaftsmagazin „Capital“ unter Berufung auf Unternehmenskreise. Der Insolvenzantrag soll Anfang der kommenden Woche gestellt werden, hieß es. Anfragen ließ das Unternehmen bislang unbeantwortet.

Eröffnet werde das Insolvenzverfahren in Berlin, berichtet das Magazin weiter. Dort macht die KaDeWe-Gruppe den größten Teil ihres Geschäfts – vor allem mit seinem gleichnamigen Kaufhaus an der Tauentzienstraße im Ortsteil Schöneberg. Offizieller Firmensitz ist Essen. Die Gruppe unterhält außerdem das Alsterhaus in Hamburg und das Oberpollinger in München.

KaDeWe-Gruppe vor der Insolvenz – Thailändischer Konzern könnte einspringen

Der weit verzweigte Immobilien- und Handelskonzern Signa des österreichischen Immobilieninvestors René Benko war im vergangenen Jahr in finanzielle Schieflage geraten – und mit ihm gleich mehrere Tochtergesellschaften. Als Ursache gelten steigende Zinsen, Baukosten und Energiepreise. Der zur Gruppe gehörende Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof hatte bereits Anfang Januar einen Insolvenzantrag gestellt.

Signa hält 49,9 Prozent der Anteile an der KaDeWe-Gruppe. 50,1 Prozent gehören seit 2015 zum thailändischen Konzern Central Group. Laut Michael Peterseim, Chef der KadeWe-Gruppe, machte das Unternehmen zuletzt einen Umsatz von etwa 800 Millionen Euro. Die Central Group gilt als möglicher Käufer für die deutschen Luxuskaufhäuser. (bee)