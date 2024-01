Braunschweig. Gender Pay Gap in Niedersachsen liegt bei 18 Prozent. Wie das mit Teilzeitjobs bei Frauen in der Region zusammenhängt, lesen Sie hier.

Trotz gleicher Qualifikationen und Tätigkeiten bekommen viele Männer in Niedersachsen höhere Gehälter als ihre Arbeitskolleginnen. Wie im Vorjahr lag der unbereinigte Gender Pay Gap (geschlechtsspezifische Lohnlücke) im Jahr 2023 bei 18 Prozent. Das teilte das Landesamt für Statistik am Donnerstag mit. Demnach verdienten Frauen stündlich durchschnittlich 4,38 Euro weniger als Männer. Knapp zwei Drittel des Gender Pay Gaps erklärt das Statistikamt mit höheren Teilzeitquoten bei den Frauen und geringeren Gehältern in frauentypischen Berufen. Besonders Frauen ab 30 Jahren reduzieren ihre Arbeitszeiten. Es ist das Durchschnittsalter, in dem sie Kinder bekommen.