Wolfsburg. Das Wolfsburger Unternehmen wurde 2022 gegründet. Dem Geschäft mit Photovoltaik-Anlagen soll das mit Wärmepumpen folgen.

Keine 40 Jahre alt war Simon Diestelmann Führungskraft beim Entwicklungs-Dienstleister In-Tech. In Wolfsburg hat der Braunschweiger nach eigenen Angaben den In-Tech-Standort mit aufgebaut, war Mitglied der In-Tech-Geschäftsführung. Nach seiner Ausbildung als Kfz-Techniker, dem Abi über den zweiten Bildungsweg und einem Wirtschaftsstudium hatte er rasant Karriere gemacht. Und doch fehlte ihm etwas. „Ich wollte etwas Neues ausprobieren und mehr Gestaltungsspielraum“, sagt der quirlige 40-Jährige. Und so gründete er 2022 in Wolfsburg das Unternehmen Gecko Energy.