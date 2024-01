Braunschweig. Dazu platzierten die Braunschweiger drei Anleihen am Kapitalmarkt. Das Geld wird für die Finanzierung von reinen E-Autos eingesetzt.

Anleihen des Braunschweiger VW-Finanzdienstleisters VW Financial Services AG sind bei Investoren offenbar beliebt. Insbesondere dann, wenn es sich um sogenannte grüne Anleihen handelt. Wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte, hat es einen Grünen Bond am Kapitalmarkt platziert, der aus drei Anleihen über insgesamt 2,75 Milliarden Euro besteht.