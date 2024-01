Las Vegas. Der Autobauer kündigt auf der CES in Las Vegas eine „Weltpremiere“ an: Volkswagen bindet ChatGPT in die Technik aktueller Modelle ein.

Volkswagen integriert den populären Chatbot ChatGPT in seine Fahrzeuge. Die Software, die Sätze auf dem sprachlichen Niveau eines Menschen bilden kann, werde innerhalb des hauseigenen Sprachassistenten IDA verfügbar sein, kündigte der Autobauer am Montag auf der Technik-Messe CES an. Auf der Innovationsshow in Las Vegas wird es erste Fahrzeuge mit der Funktion zu sehen geben.

Umgesetzt wird die Integration mit dem Sprachsoftware-Spezialisten Cerence, dessen Lösung in IDA eingesetzt wird. ChatGPT soll vom zweiten Quartal an in mehrere Serienfahrzeuge kommen. Laut Volkswagen handelt es sich um den ID.7, den ID,5, den ID.4, den ID.3, den neuen Tiguan, den neuen Passat und den neuen Golf.

Die Idee ist, die Kommunikation mit dem Auto natürlicher zu machen und Volkswagens Sprachassistenz-Software bei mehr Fragen über die Bedienung von Fahrzeugsystemen hinaus helfen zu lassen. „Künftig können Kundinnen und Kunden in allen Volkswagen-Modellen, die über IDA verfügen, nahtlos auf die ständig wachsende Datenbank der Künstlichen Intelligenz zugreifen und sich während der Fahrt recherchierte Inhalte vorlesen lassen sowie in natürlicher Sprache mit dem Auto interagieren“, heißt es in einer Mitteilung.

Volkswagen wird nach eigenen Angaben der erste Volumenhersteller sein, der ChatGPT in Serienfahrzeuge einbaut. Auch Konkurrenten prüfen das. Kai Grünitz, Vorstandsmitglied für Technische Entwicklung bei Volkswagen, sagt, dass die ChatGPT-Integration „die Innovationskraft unserer neuen Produkte“ unterstreiche.

red/dpa