Berlin. Laut Medienbericht ruft die Gewerkschaft Deutscher Lokführer (GDL) zum Streik auf. Ab Mittwochfrüh ist der Personenverkehr betroffen.

Bahnkunden müssen sich auf einen erneuten Streik einstellen. Wie der Bayerische Rundfunk berichtet, will die GDL den Bahnverkehr in der kommenden Woche mehrere Tage lang bestreiken. Der Ausstand startet demnach am Dienstagabend und betrifft zunächst den Güterverkehr. Von Mittwochmorgen, 2 Uhr, bis Freitag, 18 Uhr, soll dann auch der Personenverkehr bestreikt werden.