Wolfsburg. Experte: Nicht mehr das Spaltmaß zählt, sondern der Grad der Digitalisierung. Autobauer müssten enger mit Chipherstellern kooperieren.

Mit großem Engagement und Milliardeninvestitionen sind zentrale Branchen der deutschen Wirtschaft und die Politik bestrebt, die Abhängigkeit von Zulieferern aus dem Ausland zu verringern und eigenes Know-how sowie eigene Produktionsstätten zu errichten. Ein Beispiel dafür ist VW mit dem Aufbau einer eigenen Batteriefertigung. Und das mit gutem Grund, gilt das Batteriesystem doch als zentraler Wertschöpfungsfaktor in E-Fahrzeugen. Das zweite Beispiel ist die Ansiedlung und der Aufbau der Chipproduktion in Deutschland, etwa in Magdeburg. Chips sind in zukunftsgerichteter Technik unverzichtbar, das gilt speziell auch für Autos. Hagen Radowski von der Managementberatung Porsche Consulting rät nicht ohne Grund zu vertieften Kooperationen zwischen Chipherstellern und Autoindustrie.